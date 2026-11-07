Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Real Madrid contra el Valencia

La goleada en Valencia pone al Real Madrid como colíder en la clasificación de la Liga, con 30 puntos, los mismos que el Barcelona, pero por detrás (segunda posición) por tener menor diferencia de goles. Eso sí, los culés se miden este domingo al otro equipo que pelea por el liderato, el Atlético de Madrid, por lo que uno de los dos equipos (o los dos) perderán puntos sí o sí.

El Real Madrid hizo los deberes en su última visita a Mestalla y aprieta la clasificación de la Liga. Tiene los mismos puntos que el Barcelona, 30, pero el conjunto de Mourinho está por detrás por la diferencia de goles con el conjunto catalán. Hasta que no se jueguen los dos partidos, para desempatar se cuenta la diferencia de goles. Y el Barcelona tiene +34 (46 goles a favor y 12 en contra) y el Real Madrdi registra +21 (31 a favor y 10 en contra).

Así queda la clasificación de la Liga

Barcelona – 30 puntos Real Madrid – 30 Atlético de Madrid – 28 Betis – 23 Real Sociedad – 19 Sevilla – 18 Athletic Club – 16 Deportivo – 15 Racing de Santander – 14 Alavés – 13 Villarreal – 12 Celta de Vigo – 12 Espanyol – 12 Rayo Vallecano – 12 Getafe – 12 Osasuna – 12 Elche – 10 Levante – 10 Valencia – 9 Málaga – 5

Resultados de la 12ª jornada de Liga

Sevilla 0-0 Alavés

Málaga 1-2 Racing de Santander

Espanyol 0-0 Deportivo

Osasuna 1-1 Athletic Club

Valencia 0-3 Real Madrid

Quedan por disputarse: