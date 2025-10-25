Así, así juega el Barca

Marcos López analiza el Clásico de este domingo en el Bernabéu

Se acerca el Clásico y como cada semana Marcos López te descifra la actualidad deportiva, esta vez marcada por el partidazo entre el Real Madrid y el Barcelona que tendrá lugar este domingo en el Santiago Bernabéu. Será la primera vez que las dos mayores potencias de España se vean las caras en Liga. El reputado analista asturiano nos ofrece en OKSCOUTING las claves del juego del Barça.