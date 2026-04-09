Asencio responde y apaga la polémica tras su salida de Valdebebas

Raúl Asencio fue visto a la salida de Valdebebas, deteniéndose a atender a los aficionados con fotos y autógrafos, una actitud habitual del canario con su afición. Un vídeo publicado por El Chiringuito de Jugones muestra a un niño preguntando directamente a Raúl Asencio por qué no está teniendo minutos en los últimos encuentros.

La escena, cercana y natural, refleja la pasión con la que los más jóvenes viven el fútbol. Sin dudarlo, el joven lanza una pregunta que también ronda entre algunos aficionados. «¿Por qué no juegas, Asencio?», preguntaba el aficionado a Asencio. Él mismo, con tranquilidad y una sonrisa, responde con naturalidad: «Eso hay que preguntárselo a Arbeloa».

El defensa, haciendo referencia al técnico del equipo, muestra el respeto absoluto por las decisiones deportivas. Además, el propio jugador transmite normalidad en la situación sin tratar de generar ningún tipo de polémica; únicamente estaba contestando al deseo de un aficionado por verlo jugar de nuevo: está completamente disponible para jugar y continúa entrenando con el grupo con total normalidad, esperando su oportunidad.

El vídeo no ha tardado en hacerse viral en redes sociales, donde muchos han cuestionado la respuesta del canterano. El propio jugador ha respondido en sus redes sociales con un mensaje explicativo del porqué se saca de contexto una situación así con un joven aficionado. Asegura tener máximo respeto por su cuerpo técnico y sus compañeros. El central no piensa en otra cosa que no sea volver a jugar con el Real Madrid.

No entiendo las vueltas que le dais a las cosas.

El Míster es el que manda, pone y quita a los jugadores.

Tengo el máximo respeto hacia él y todo mis compañeros.

Un saludo a todos y Hala Madrid🤍 https://t.co/cznE2rwn8V — Raúl Asencio (@RaulAsencio_17) April 9, 2026

Asencio tiene claro el camino: trabajar, paciencia y saber aprovechar cada oportunidad. Su deseo es poder volver a enfundarse la camiseta blanca lo antes posible y poder ayudar al equipo en los ocho partidos restantes de Liga y la vuelta de Champions en Múnich.