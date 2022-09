Los árbitros tienen cuentas pendientes con Vinicius en el derbi

La designación de Munuera Montero para arbitrar el derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid y de Iglesias Villanueva para llevar el VAR vuelve a poner en el foco al que se espera que sea uno de los grandes protagonistas. Vinicius Junior se reencontrará con dos viejos conocidos, puesto que ambos colegiados han sido responsables de varias polémicas en las que se ha visto involucrado el brasileño en encuentros en los que ambos han estado presentes.

Desde el pasado curso, Vinicius viene sufriendo auténticas cacerías de los rivales y no se espera que vaya a ser menos contra el conjunto rojiblanco. De hecho, Koke ya ha avisado de que «habrá lío» con el canarinho si se le ocurre bailar tras marcar. Los rivales no encuentran otra forma de parar al habilidoso delantero madridista que a base de patadas o de cualquier tipo de golpe, que en lugar de ser castigados como merecen, pasan todo tipo de filtro arbitral.

Sin ir más lejos, Munuera Montero dejó pasar de largo hace años un clarísimo penalti contra la Real Sociedad. Vinicius encaraba a un entonces txuri-urdin Rulli en el área, cuando fue derribado claramente por el meta. El colegiado no sólo no pitó la pena máxima, sino que no fue ni al VAR, puesto que la consigna que recibió desde Las Rozas fue la famosa de «todo OK, José Luis».

El gran enemigo de Vini

Peor aún es lo de Ignacio Iglesias Villanueva. El colegiado exclusivo del VAR ha sido uno de los encargados de permitir un acoso sistemático y constante de los defensores contrarios sobre Vinicius. El pasado curso permitió la agresión de Albiol, que le propinó un codazo en la cara, y también una colleja de Parejo. En ninguna de las dos acciones, que fueron más que claras, llamó al colegiado para verlo repetido en la pantalla.

El várbitro gallego parece tener fijación por perjudicar a Vinicius. Además de aquella permisividad contra el Villarreal, contra el Sevilla intervino en contra de los intereses de los blancos, en otra acción en la que se vio involucrado el brasileño. Entonces sí que llamó al colegiado de campo para que invalidara un gol del madridista, que suponía el empate a dos, por una supuesta mano en el control, que fue claramente con el hombro. Pese a aquello, el choque acabó con remontada, pasando del 2-0 al 2-3.