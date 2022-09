Koke calienta el derbi: «Si Vinicius baila habrá lío seguro»

Koke Resurrección ha hablado antes del derbi del domingo para calentar el ambiente ya de por sí hostil que vivirá el Real Madrid en el Metropolitano. Como no podía ser de otra forma, ha puesto en el foco de la afición del Atlético al que está siendo el principal protagonista del conjunto blanco en este arranque de Liga: Vinicius Junior. El capitán rojiblanco ha hablado acerca de las celebraciones del brasileño, revelando que si marca y baila, como suele hacer cada vez que hace un gol, «habrá lío seguro» con los hinchas más radicales.

Los dos grandes de la capital se verán las caras el próximo domingo a las 21:00 horas en el Metropolitano. Al contrario que el pasado curso, en el que los madridistas llegaron ya como campeones y hubo polémica sobre si debían o no hacer pasillo, esta temporada el partido llega de forma prematura, en la jornada 6, y con una diferencia clara en la clasificación entre el vigente campeón y el equipo de Simeone. Sin los morbos habituales, Koke se ha encargado de echarle pimienta poniendo en la picota al extremo madridista.

El capitán atlético no ha dudado en deslizar que no estaría bien que bailase tras marcar un gol y que no lo entendería, además de asegurar que lo lógico es que la afición se echase encima de Vinicius: «Si marca un gol y decide bailar, pues lo que ha querido hacer. ¿Si lo entendería? Pues cada uno tiene su forma de ser y celebra los goles como quiere. Habría lio seguro. Es lo más normal».

Koke, sobre Vinicius: "Cada uno tiene su forma de ser y celebra los goles como quiere". Más, esta noche en #NoticiasVamos (20.55h / @vamos); con @sguasch. pic.twitter.com/PAbrGr1MmX — #Vamos por Movistar Plus+ (@vamos) September 15, 2022

Vinicius está siendo duramente criticado por muchos de sus adversarios por sus provocaciones, cuando es el jugador más expuesto a la dureza de los rivales. Sus bailes están vistos como una provocación, cosa que parece no suceder con los que hacen Joao Félix, Cunha y compañía. Al menos, así lo considera también Koke, que ha señalado públicamente al delantero madridista de cara al duelo que les medirá este fin de semana.