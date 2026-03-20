Arbeloa brilla en la semana más rara de Lamine Yamal

Pipi Estrada nos trae sus notas de la semana poniendo especial énfasis en el éxito cosechado por Álvaro Arbeloa en su eliminatoria de la Champions contra el City de Pep Guardiola. El técnico del Real Madrid es la cara, mientras que la cruz se la pone el periodista asturiano a Lamine Yamal y su comportamiento tras el triunfo del Barcelona ante el Newcastle. El extremo se ausentó para irse a comer.