Araujo elogia a Vinicius antes del Clásico: «Me encantan jugadores como él»

Ronald Araujo ha librado muchas batallas con Vinicius Júnior en los Clásicos. El central uruguayo es de los que mejor conoce al futbolista brasileño como rival y siempre le ha defendido cuando ha tenido que hablar de él sobre su comportamiento en el campo. Un discurso que ha sorprendido en el club blanco después del ataque de Lamine Yamal en la previa del partido de este domingo.

«Yo solo veo lo que hace únicamente en el campo. Es un jugador espectacular, siempre que nos enfrentábamos, fue todo muy profesional. Te hace sacar lo mejor de cada uno. Los grandes jugadores te hacen eso. Él saca lo mejor de cada uno en esos duelos. A mí me encantan jugadores como Vinicius, que son atrevidos, encaradores y luego lo que se habla fuera…personalmente no le doy mucha bola. Lo importante es lo que haga dentro de la cancha y que juegue al fútbol», explicó en Movistar.

Vinicius, la pesadilla de Araujo

El brasileño está especialmente motivado de cara al partido frente al FC Barcelona. Lo ocurrido la temporada pasada fue algo que dolió en el vestuario, y más a un Vinicius que necesita partidos de esta categoría para impulsar su peso en el equipo de Xabi Alonso. «Recovery», publicó en su perfil de Instagram este viernes junto con fotografías suyas en el gimnasio de su casa.

Este será su vigésimosegundo Clásico a sus 25 años. Desde entonces, ha sumado diez victorias, diez derrotas y un empate, donde ha firmado gestas como su hat-trick en la final de la Supercopa de España en 2024. Esta temporada suma cinco goles y cinco asistencias en doce partidos, números que espera agrandar en una noche mágica en el Bernabéu ante el eterno rival.