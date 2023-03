Ancelotti sopesa repetir en el Clásico el once del Liverpool

Carlo Ancelotti quedó tan satisfecho con el rendimiento de sus jugadores en el partido de Champions ante el Liverpool que sopesa repetir en el Clásico del Camp Nou el mismo once con el que el Real Madrid jugó el miércoles en el Bernabéu. Si el técnico italiano no varía su idea inicial, Tchouaméni y Rodrygo seguirían en el banquillo y Nacho y Camavinga repetirían como titulares.

Hay dos factures fundamentales que invitan a Ancelotti a no hacer rotaciones en el Camp Nou. Primero, que el Real Madrid se juega sus últimas opciones para pelearle la Liga al Barcelona. Segundo, que la próxima semana habrá parón de selecciones por lo que los futbolistas con mayor sobrecarga de minutos tendrán tiempo para recuperarse sin partido entre semana ni de Copa ni de Champions.

Ancelotti quedó encantado con el rendimiento de su equipo en el duelo de Champions ante el Liverpool que el Real Madrid tuvo siempre bajo control. Por eso no hizo ningún cambio hasta el minuto 78 cuando el partido y la eliminatoria estaban resueltos. “He esperado para hacer los cambios porque el equipo estaba bien y no quería cambiar. He aprovechado los cambios sólo para parar el partido y ganarlo”, admitió Carletto en rueda de prensa tras el duelo del miércoles.

Nacho y Camavinga son fijos

A Ancelotti le convenció Nacho en la demarcación de lateral izquierdo, por lo que el canterano, que lleva 18 partidos consecutivos jugando y 14 de ellos como titular, tiene todas las papeletas para repetir en esa misma demarcación en el Camp Nou. Igual ocurre como Camavinga, que le ha quitado el sitio a Tchouaméni a la vuelta del Mundial. Carletto quiere aprovechar el espectacular momento físico de Camavinga y más en un Clásico que se presume de mucha ida y vuelta.

No se prevé novedad en el resto del once salvo contratiempo inesperado de última hora. Ancelotti tiene claro que el Clásico del Camp Nou es la última bala del Real Madrid para luchar por una Liga que se antoja (casi) imposible y, por ello, está dispuesto a ir con todo a por el Barcelona. Los blancos, con el pase a los cuartos de la Champions en el bolsillo y la final de Copa aún en el aire, apurarán este domingo sus últimas opciones para revalidar el título liguero.