Klopp: «Quien quiera ganar la Champions tendrá que superar al Madrid»

Klopp atendió a los medios de comunicación tras caer eliminado por el Real Madrid en los octavos de final de la Champions. Los ingleses no inquietaron a los blancos en el estadio Santiago Bernabéu y terminaron perdiendo por 1-0 con un gol de Benzema.

El partido

«Llegamos con la mochila que traíamos y había que rendir de una manera especial, pero no lo hicimos. Rendimos bien, pero el Real Madrid controló bien. Si quieres avanzar tienes que estar sobresaliente y por eso el Real Madrid ha sido mejor y pasa a la siguiente fase».

Detalle del Madrid

«Es un gesto muy bonito. Hay dos pesos pesados que se encuentran con frecuencia y se respetan mucho. No estaba enfadado, sí decepcionado. Estaría enfadado si hubiésemos jugado mejor o por poco, pero al final el Real Madrid ha jugado mejor y llevo suficientemente tiempo para respetarlo».

Favoritismo del Madrid

«Son uno de los favoritos. El que vaya a ganar lo tendrá que hacer ante ellos, Nápoles o Manchester City. Sólo quedan equipos potentes».

La Champions

«Con la historia que tenemos solemos empezar con la idea de ganarla. Varias veces hemos llegado a la final, aunque no siempre la ganamos. Si tienes que ganar tienes que ser sobresaliente y nosotros no lo fuimos. Es la competición y queremos ser parte de ella cada año. Cuando volvamos del parón tenemos una semana de fútbol muy intensa ante City, Chelsea y Arsenal que lo definirán. Hay que centrarse en que los jugadores vuelvan de la mejor forma».

El Madrid y la Champions

«Probablemente sí. Es algo que solían gestionar de la mejor manera. Hay otros equipos que no ganaron desde hace tiempo y lo intentarán. No sé quién ganará, pero será emocionante».

El penalti

«No estoy en un estado de ánimo para discutir estas cosas. Anoche todo el mundo pensaba que no era penalti y dos personas sí, por lo que algo está mal. Una vez que llegamos a eso, Ancelotti me dijo que eso no era penalti. No era decisivo, anoche algo más. Considero que estaría muy bien si tomara las decisiones adecuadas».

Objetivos

«Nuestro trabajo es aprovechar todo lo que podamos. Tuvimos un gran rendimiento bueno contra el Manchester y otro malo contra el Madrid. Si son tres puntos, todos pueden sentir nuestro aliento. Lo decidiremos en el césped».

Cambios

«Estaba claro que no quería jugar muchísimo tiempo porque volvía de una lesión larga. Estaba bien en el banquillo. Darwin no estaba en el mejor nivel y teníamos que hacer eso».