Ya se conocen los ocho equipos clasificados para los cuartos de final de la Champions League y, como no iba a ser de otra manera, el Real Madrid está entre ellos. Llegan las rondas finales de la máxima competición europea y el conjunto blanco comienza a coger velocidad de crucero convirtiéndose en uno de los máximos favoritos a hacerse con el título, por no decir el mayor. No obstante, las casas de apuestas siguen sin aprender la lección y le colocan como el tercer favorito… ¡y hasta cuarto detrás del Nápoles!

Un año más y desde que Pep Guardiola aterrizara en Manchester para tratar de levantar la primera Champions de la historia del club, el conjunto citizen es el claro favorito a ganar la Champions League teniendo una cuota de 2.75 euros por uno apostado en las grandes casas de apuestas. Los citizen, en los últimos años, han sido los claros candidatos, pero el resultado ha sido siempre el mismo. Las casas siempre le han dado el favoritismo, mientras que el Real Madridha quedado relegado a terceros y cuartos puestos de aspirantes.

De hecho, antes de comenzar la competición en septiembre, las casas de apuestas entendían que, con el fichaje de Haaland, el Manchester City podría hacerse con la Champions, vitola de favorito que todavía mantienen a estas alturas de temporada. Lo tremendamente curioso es que, tanto el segundo favorito, el PSG, como el tercero, el Liverpool, ya no están entre los ocho finalistas, habiendo quedado eliminados por el Bayern de Munich y el Real Madrid en estos octavos de final.

Hablando precisamente del Bayern de Munich, es ahora el segundo favorito para las casas de apuestas, teniendo una cuota algo superior a la del Manchester City. Que los bávaros ganan la Champions League se paga a 3.75 por euro apostado. Tanto Bet365, como William Hill, como Bwin, coinciden en las cuotas de estos dos primeros candidatos.

El Nápoles sorprende

Pero lo realmente llamativo es el el ‘sorpasso’ del Nápoles al Real Madrid por la lucha al título. Algunas casas de apuestas han visto que el equipo italiano es uno de los más en forma de Europa, siendo líder indiscutible de la Serie A y trasladar este gran dominio a la propia competición europea. William Hill coloca al equipo napolitano como el tercer candidato con una cuota que se aleja a las del Manchester City y Bayern de Munich. Que los de Luciano Spalleti den la sorpresa y ganen la Champions se paga a 6.00 por euro apostado, mientras que el conjunto blanco se paga a 6.50.

Sin embargo, otras casas apuestas colocan a los de Carlo Ancelotti como terceros en la lucha con unas cuotas que rondan los 6 y los 7 por euro apostado. No obstante, estas cuotas podrían saltar los aires este viernes cuando se den a conocer los enfrentamientos de los cuartos de final.