El Real Madrid, en lo más alto de su cúpula, cada vez ve más claro que lo mejor que le puede pasar al equipo es la renovación de Carlo Ancelotti. Los que mandan dentro de la entidad madridista ven con buenos ojos que el italiano continúe siendo el jefe del banquillo madridista en el futuro. Algo que también está siendo recibido de buen grado por el técnico italiano, que siempre ha tenido claro que si, finalmente, se le propone ampliar el contrato que acaba el 30 de junio de 2024, lo aceptará. En Brasil, mientras tanto, presionan y filtran que el técnico italiano ya ha firmado con la CBF.

«Es una cortina de humo porque el seleccionador brasileño lo está haciendo de pena. No sé si es una milonga. Muchas veces cuando hay noticias malas hay que lanzar positivas o mentiras. Hay muchas posibilidades de que Ancelotti siga. En las últimas semanas han estado hablando él y el Real Madrid», dijo Eduardo Inda en su sección de exclusivas en El Chiringuito de Jugones.

El director de OKDIARIO detalló que «la idea del club es ofrecerle una temporada más e irle renovando temporada a temporada. Él es una persona que le ha dado estabilidad al equipo. La cúpula no confiaba en él cuando vino cuando volvió, pero ganó la Copa de Europa y el equipo está muy tranquilo y no están haciendo el ridículo. Ha habido negociaciones para renovarle por una temporada y podría ser 1+1. Brasil necesita un seleccionador para la Copa América, que empieza en junio y ahí todavía tiene contrato en vigor con el Real Madrid».

La cúpula madridista avanza junto a Carlo Ancelotti en una posible renovación. Todavía no hay nada firmado y sólo son palabras, pero el deseo del italiano es claro y el del club también empieza a serlo. En el Real Madrid consideran que Carletto es el hombre perfecto para que siga siendo el jefe del banquillo madridista.

Esta renovación, que por el momento simplemente es una idea, aunque tiene muchas opciones de ir hacia adelante, pasaría por ampliar el contrato de Ancelotti para una temporada con opción a otra, aunque si por algún casual el curso finaliza sin que el equipo haya logrado los objetivos, es decir, ganar la Liga o la Champions, se podría poner punto final a su vinculación. Y es que, en Valdebebas entienden que no podrían seguir contando con un entrenador que no habría ganado nada importante dos temporadas seguidas.

No obstante, la situación del Real Madrid en estos momentos es delicada. Las lesiones están haciendo mella en la plantilla de Ancelotti y esto puede repercutir en los resultados. No obstante, desde el club cruzan los dedos para que no haya más dolencias y cuando los títulos se ponga en juego, todos los jugadores que ahora están en la enfermería estén recuperados.

La renovación y el deseo de Ancelotti

Con este acercamiento, el Real Madrid cumple el deseo de Ancelotti. Tal y como contó OKDIARIO, el italiano quería saber su futuro en los próximos meses. No quería entrar en la parte más importante de la temporada sin conocer qué idea tenía la entidad madridista sobre él. Ahora, ya empieza a saber que la intención del club cada vez se inclina más a seguir contando con sus servicios para el futuro, lo que le tranquiliza.

Mientras, al otro lado del charco, Brasil sigue contando con Ancelotti. El pasado 5 de julio, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ednaldo Rodrigues, anunció que Carlo Ancelotti iba a ser el encargado de dirigir a la selección brasileña cuando termine la temporada en España, que podría alargarse hasta el 1 de junio de 2024, fecha prevista para la final de la Champions en Wembley.

Rodrigues avanzó la contratación del técnico, aunque la realidad es que Ancelotti no ha firmado nada con Brasil. La normativa de la FIFA, como en el caso de los jugadores que acaban contrato, no lo permite hasta enero. Puede haber cierta voluntad de ambas partes de que se cierre el trato y Ancelotti se siente en el banquillo de la Canarinha en la Copa América que empieza el próximo 20 de junio en Estados Unidos, aunque nada es seguro y son varios los que ven complejo que el italiano, en caso de terminar siendo seleccionador brasileño, sé el encargado de dirigir a la pentacampeona en ese torneo.

Ancelotti, como aseguró en la rueda de prensa previa al duelo contra el Sevilla, donde dijo que su futuro «pronto se aclarará», espera resolverlo en los próximos meses. Semanas más bien. Al mismo tiempo, el Real Madrid prefiere esperar, aunque ya ve con mejores ojos la opción de ofrecerle la renovación.

La opción Xabi Alonso

Tal y como contó OKDIARIO, Xabi Alonso no tiene prisa. A pesar de que es la opción preferida que el Real Madrid maneja para el banquillo -no la única y nadie debe descartar a Zidane-, si Carlo Ancelotti no continuase, el donostiarra no tiene ganas de correr. Cuando llegue el momento de ir al Bernabéu, si llega, quiere que sea con un proyecto sólido que le permita triunfar. No quiere borrones en su currículo y por ello espera dar el salto cuando sienta que es el momento perfecto. Esto no quiere decir que el próximo año no sea el jefe del banquillo blanco, pero sí que por el momento no es algo que altere su día a día.