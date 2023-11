El Real Madrid no hará fichajes en enero a pesar de las lesiones

El Real Madrid no va a hacer fichajes. El club tiene decidido no acudir al mercado de invierno a pesar de la plaga de lesiones que sufre el equipo de Ancelotti. Camavinga y Vinicius, que no reaparecerán hasta bien entrado febrero, han sido los últimos en caer pero el club blanco no hará ningún fichaje en enero y tirará de la cantera.

«No haremos movimientos en enero». La cúpula del Real Madrid no realizará fichajes porque tienen muy claro que en el mercado de invierno «no hay gangas ni jugadores de nivel» que puedan reforzar una plantilla lastrada por una plaga de lesiones sin precedentes. Las ausencias de Vinicius y Camavinga hasta bien entrado febrero se suman a las de Courtois y Militao, que se pierden la temporada, o a las de Güler aún sin debutar o Ceballos, que apenas ha podido jugar un puñado de minutos en cuatro meses.

Sin embargo, el Real Madrid no se plantea acudir al mercado de invierno a fichar ni un central –lleva toda la temporada con Alaba, Rüdiger y Nacho para cubrir dos puestos– ni un delantero que puedan completar una plantilla que se ha quedado algo coja y corta por la acumulación de lesiones en el equipo de Ancelotti, muchas de ellas de gravedad y de un tiempo de baja superior a los dos meses.

Los números de las lesiones de esta temporada en el Real Madrid son sencillamente demoledores. Hasta 13 jugadores distintos han sufrido percances en menos de cinco meses de competición y, tras el último parón de selecciones, Ancelotti tiene de baja nada menos que a nueve futbolistas de la primera plantilla, incluidos dos de los tres porteros: Courtois, Kepa, Militao, Tchouaméni, Camavinga, Güler, Ceballos, Bellingham y Vinicius.

El Real Madrid sin fichajes en invierno

La lesión de Camavinga en uno de los entrenamientos previos a un partido tan intrascendente como la visita de Francia a Gibraltar (que acabó con un sonrojante 0-14) se produjo como consecuencia de un encontronazo con su compañero Dembélé. El francés, que estará de baja en torno a tres meses, se une en la enfermería a su compatriota Tchouaméni, lo que deja a Kroos como único mediocentro de guardia para Ancelotti, más allá de soluciones puntuales como colocar en ese puesto a Alaba o Fede Valverde.

La lesión de Vinicius también se antoja complicada. Primero porque es una rotura muscular similar a la que sufrió en la otra pierna Balaídos y que le tuvo K.O. en el mes de septiembre. Segundo, porque el brasileño no tiene recambio en una plantilla que está muy justa de delanteros. Tendrá que entrar Joselu para hacer dupla de atacantes con Rodrygo –si llega ileso del Brasil-Argentina–, aunque el español es un nueve de un perfil distinto, por no decir opuesto, a Vini.

En Valdebebas también resuena el extraño caso de Arda Güler, que ha ido encadenando lesiones desde que llegó al Real Madrid. El turco, que aún no ha debutado y no tiene fecha para volver, se recupera de su segunda lesión muscular consecutiva y ha provocado un debate en los servicios médicos del club que ha acabado con el despido del doctor Niko Mihic.

Mientras tanto Courtois y Militao siguen la recuperación de sus respectivas roturas de ligamento cruzado. El Real Madrid da por descontado que no los tendrá en toda la temporada, aunque si todo va bien podrían estar disponibles a mediados de abril, aunque en esa recta final de la temporada no sería fácil para ellos incorporarse a la dinámica del grupo tras ocho meses lejos de la alta competición.