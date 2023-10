El enorme gesto de Tchouaméni con Gavi tras su lesión en el Clásico: «No fue su culpa»

Aurélien Tchouaméni estará entre seis y ocho semanas de baja por culpa de una lesión sufrida en el Clásico del pasado sábado en Montjuic que de acuerdo con algunos vídeos que circulan por redes sociales, la lesión del centrocampista del Real Madrid era culpa Gavi. Pero el francés ha exculpado al internacional español y asegura que se lesionó en la primera parte del encuentro.

En las imágenes que están circulando por redes se puede apreciar como en un momento del partido Gavi choca con el mediocentro galo. Sin embargo, Tchouaméni ha salido en defensa del jugador azulgrana y dejó claro que «no es culpa de Gavi. Me lesioné en la primera mitad». Pese a lo que pueda parecer en el vídeo, el 6 del Barça no tuvo nada que ver con la lesión del futbolista francés, que disputó los 90 minutos en el Clásico aunque 45 de ellos los jugó lesionado.

Tchouaméni colgó el mensaje acompañado del vídeo en el que se señala a Gavi como culpable de su lesión como consecuencia de un choque entre ambos durante el encuentro. De esta manera, el centrocampista madridista quita el foco de su homólogo del Barcelona y deja claro que la lesión sucedió mucho antes de que tuviera lugar esa acción entre los dos mediocampistas.

No es culpa de Gavi. Me lesioné al final de la primera mitad https://t.co/80QK1668n8 — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) October 30, 2023

El parte médico oficial publicado por el club blanco este domingo señalaba que su jugador sufría una «fractura por estrés incompleta en el segundo metatarsiano del pie izquierdo». «Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Aurélien Tchouaméni por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una fractura por estrés incompleta en el segundo metatarsiano del pie izquierdo. Pendiente de evolución».

Esta fractura que sufre en su pie izquierdo le tendrá apartado de los terrenos hasta casi principios de 2024, lo que significa que podría perderse cerca de 11 partidos: Rayo Vallecano, Braga, Valencia, Valencia, Cádiz, Nápoles, Granada, Betis, Unión Berlín, Villarreal, Alavés. En caso de que no pueda disputar ningún partido más en este 2023, su regreso se daría para el encuentro contra el Mallorca en los primeros días de enero, justo antes de disputar la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid.

Baja importante

Ancelotti pierde a una pieza fundamental en el centro del campo que incluso llegó a jugar de central frente a Osasuna, por necesidad, cuajando una actuación bastante destacable. El técnico italiano tendrá que sobreponerse a la ausencia del internacional francés que se había convertido en titular indiscutible en el once del Real Madrid.

Tchouaméni, que jugó gran parte del Clásico lesionado, no tendrá que pasar por el quirófano pero se perderá los próximos compromisos del Real Madrid. Aunque el francés no fue el único que terminó el partido con molestias. Mendy sufre una sobrecarga en el muslo izquierdo aunque no es grave. El técnico les ha dado unos días libres que podrían venir bien al lateral para descansar, recuperarse y volver a los entrenamientos para preparar el próximo compromiso liguero ya que esta semana no tienen partido hasta el domingo cuando recibirán al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu.