Cuando Michael Oliver pitó el final de la Supercopa de Europa, el banquillo del Real Madrid se fundió en un gran abrazo. Lo curioso es que los protagonistas de ese gesto de alegría no eran jugadores y si todos los ayudantes de Ancelotti. Esos mismos que esperaron a que el técnico italiano terminase de saludar a sus futbolistas, a los rivales y atender a los primeros medios de comunicación para que, justo antes de ir a por la medalla, formar todos un corro y comenzar a votar al grito de “¡campeones!”. Ese es el otro equipo de Carletto, tan importante como las caras más visibles para que la entidad madridista siga cosechando éxitos.

Tras el encuentro, Ancelotti habló de todos ellos en rueda de prensa y, como suele ser habitual con el italiano, fue muy claro: “Yo sólo no puedo hacer el trabajo, necesito ayuda en todos los aspectos: la preparación física, la estrategia, los porteros… Si no tengo la confianza de esas personas, es mucho más complicado. A mí me gusta dar responsabilidad a quien trabaja conmigo, el ambiente es sano en el vestuario y alrededor del vestuario”. Pero, ¿Quiénes son los hombres de Carletto?

Su segundo en el Madrid. Juntos desde la primera etapa como entrenador de Carletto en el Real Madrid. El hijo del italiano es clave y tiene mucho peso en el día a día. Se encarga de explicar a los jugadores los detalles tácticos del rival y en las sesiones no es extraño verle llevar la voz cantante, mientras que su padre, siempre tranquilo, observa. Además, este joven, que es habitual que haga largas jornadas de trabajo en Valdebebas, desde la pasada temporada ya tiene el título de entrenador.

Luis Llopis

Mucho más que un entrenador de porteros. Trabaja en el día a día con Courtois, Lunin y Luis López, pero también es importante en las jugadas a balón parado. Ancelotti le escucha con atención.

Antonio Pintus

El jefe de la parcela física. El italiano y su equipo son los encargados de tener en el mejor estado de forma posible a los jugadores. Ancelotti le da toda la libertad para que lleve a cabo sus planes. Y es que, los hechos demuestran que suele tener razón.

Simone Montanaro

Uno de los grandes estudiosos del fútbol en ese equipo. Combina conocimientos tácticos e informáticos. Con Luis Enrique en la Roma dio el salto para realizar reportajes de los rivales y ayudándole en la codificación de los programas de análisis. Después le llamó Montella y estuvo con él en Fiorentina, Milán, Sampdoria y Sevilla. Ancelotti le reclutó para el Nápoles y desde entonces han estado juntos.

Mino Fulco

Un especialista de la nutrición deportiva que basa su trabajo en el rendimiento y la recuperación. El yerno de Ancelotti estudia con detalle como asimilan las piernas de los jugadores las cargas de trabajo. Es un amante de la tecnología, que la introduce en su trabajo con los jugadores.

Francesco Mauri

El hijo de Giovanni Mauri, el mítico preparador físico que acompañó a Ancelotti durante casi toda su carrera como entrenador, se ocupa del acondicionamiento a pie de campo junto a Giuseppe Bellistri. Trabajan en su día a día con Pintus.

García Parrales

El talaverano es uno de los veteranos de Valdebebas, donde ingresó en julio de 2011. Se encarga de la readaptación de los jugadores para que vuelvan a la práctica del fútbol tras una dolencia en perfecto estado. Ha trabajado con Zidane y Solari, y Ancelotti no dudó en contar con él.

Niko Mihic

Jefe de los servicios médicos del Real Madrid desde 2017. Un galeno muy cercando a Florentino Pérez que se ha ganado el respeto de todos dentro de Valdebebas. Siempre está muy cercano a la plantilla y su papel fue muy importante durante la pandemia del coronavirus.