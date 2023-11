Güler sufre una lesión en el cuádriceps y podría estar un mes de baja

Se confirma la lesión de Arda Güler que tiene una rotura en el cuádriceps derecho. Los servicios médicos del club blanco estiman que podría estar un mes de baja. No es una recaída y sí una nueva lesión muscular consecuencia de la recuperación. Se trata de la tercera lesión del turco en lo que va de temporada, por lo que su debut con la camiseta del Real Madrid sigue aplazándose.

El propio entrenador blanco, Carlo Ancelotti, confirmó la nueva lesión de Güler este mismo viernes en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Valencia. El flamante fichaje del Madrid tampoco disfrutó de ningún minuto en el partido de Champions League frente al Braga, pero se esperaba que pudiese debutar contra los valencianos en Liga. Sin embargo, el italiano ha puesto luz sobre el asunto.

«Desafortunadamente, ha pasado esto antes del partido contra el Braga. No parecía nada, pero le sigue molestando. No es una cosa seria, pero el jugador está deprimido. Es un pequeño paso atrás, pero no es una recaída», aclaró Ancelotti sobre la nueva lesión de Güler.

«La primera lesión fue el menisco, que ya la tuvo el año pasado. Fue operado y te cambia un poco la postura. Puede pasar en la recuperación que puedas tener problemas musculares. Tiene un gran futuro. Es un jugador de gran calidad. Es un pequeño problema muscular. El jugador está decepcionado. Yo tengo la experiencia. El futuro de Güler no está en duda, es solamente un momento. Ojalá pueda recuperar bien tras el parón», auguró el italiano.

La importancia de Ancelotti se incrementa cuando sus jugadores no pasan por un buen momento y, al igual que con el resto de jugadores, eso es lo que está haciendo con Güler tras su tercera lesión: «Le digo calma y tranquilidad a Arda. Es bastante normal que el jugador esté afectado. Es nuevo, quiere aportar al equipo y ve como los demás compañeros entrenan y juegan. Es comprensible su tristeza y enfado. No tenemos prisa con él. Su futuro está aquí porque tiene un talento extraordinario».