Rodrygo Goes le ha dado la bienvenida a Endrick Moreira en su primera concentración juntos en la selección brasileña. El jugador del Real Madrid se ha rendido a su futuro compañero destacando las cualidades que le llevarán a vestir la camiseta blanca la próxima temporada. Concentrados también junto con Vinicius, se pudo ver a los tres muy sonrientes en su primera sesión reunidos con la ‘canarinha’.

«Endrick es muy fuerte, muy rápido y tiene una explosividad brutal. Es muy peligroso. En la cantera metía muchos goles. Tiene que ser muy diferente para jugar aquí con 17 años. Siempre hablamos, no solo ahora. A veces nos pregunta cosas de allí y ahora mejor que estamos más cerca», analizó Rodrygo al jovencísimo delantero que a sus 17 años está a punto de debutar con la selección absoluta.

A nivel personal, reconoció que estaba pasando un mal momento hasta que volvió a encontrar portería. «La verdad que sí estaba agobiado porque no me salían las cosas pero ahora estoy de vuelta. No puedo culpar a nadie, era culpa mía, sí que era una posición nueva y me estaba adaptando. Ahora me está dando más libertad, más hacia las bandas. Es un poco difícil jugar ahí de nueve, pero si el ‘míster ‘ cree que puedo, yo encantado», explicó.

Por otra parte, Rodrygo bendijo la posible llegada de Mbappé al club blanco. «Es un crack y queremos jugar con los mejores», dijo, antes de alabar también a Jude Bellingham: «Me llevo muy bien con él, es un fenómeno, todo lo que hace le sale bien ahora», indicó en declaraciones a Cope.

Vinicius

En cuanto a los episodios racistas sufridos por Vinicius en distintos campos del fútbol español, Rodrygo contestó que no cree que España sea un país racista». «Hay racistas, como los hay en todos los países del mundo, pero creo que no podemos generalizar. La verdad que yo soy más tranquilo, en el campo somos cada uno de una manera. Unos tienen menos sangre fría pero los árbitros no pitan falta, le pegan mucho y puede molestarle. Siempre hablamos con él», desgranó.

Además, reconoció que en la plantilla no tienen «ni idea de lo que va a pasar» con el futuro de Carlo Ancelotti. «Queremos tener al ‘míster’ siempre, sea en el Real Madrid o en la selección», apuntó, ante la posibilidad de que el italiano se convierta en el próximo seleccionador de Brasil.