Rodrygo: «Volvemos a ser el Rodrygo y Vinicius que la afición quiere ver»

Rodrygo Goes vivió su mejor noche en esta Liga. El delantero brasileño del Real Madrid, después de un duro inicio de temporada, marcó por segundo partido consecutivo, dando una exhibición tremenda sobre el césped del Santiago Bernabéu. Acompañado de Vinicius Junior en la delantera, Rodrygo hizo un doblete y repartió dos asistencias, una a su compatriota y otra a Dani Carvajal. Por eso, catalogó el encuentro contra el Valencia como «la noche perfecta».

El atacante comenzó agradeciendo por la felicitación tras su enorme actuación, que culminó haciendo el gol de la manita, y le puso un adjetivo al partido contra el conjunto che: «Muchas gracias. La verdad es que hemos hecho otro partido perfecto. Fue un partido muy bueno. Yo a nivel personal estuve muy bien, dos goles, dos asistencias».

«Estamos muy contentos por eso, necesitábamos un partido así, con muchos goles. Un día perfecto, esperemos seguir así para los próximos partidos», respondió cuando le preguntaron por el buen juego del Madrid. Luego, fue preguntado por su papel en el mismo: «El mío perfecto también. Es siempre bueno marcar, volver a marcar, hoy me pone muy contento. También dar dos asistencias. Siempre quiero contribuir con goles y asistencias. Estoy aquí para eso».

Además, parece como si Rodrygo y Vinicius se hubiesen enchufado al mismo tiempo. Sobre ese tema fue preguntado el brasileño. «Hay que tener calma siempre, antes me estaba faltando esta calma. Hoy estaba tranquilo y con la cabeza buena, por eso salió bien. La verdad que ahora estamos en nuestro mejor momento. Ahora volvemos a ser ‘Rodry’ y ‘Vini’ que la afición quiere ver», respondió.

Por último, Rodrygo tuvo unas bonitas palabras hacia la afición en el Bernabéu, que nunca le dejó caer cuando los balones no le entraban en la portería. En el día en el que rompió su racha de 91 días sin anotar en Liga, el brasileño dijo lo siguiente: «Yo me siento como ellos, si están felices yo estoy también. Ha sido la noche perfecta».

Carvajal habla sobre Rodrygo y Vinicius

El capitán madridista, y hoy autor del primer gol, Dani Carvajal, habló sobre el buen momento de sus compañeros Rodrygo y Vinicius después de sendos dobletes. «Un par de goles para cada uno, si encuentran sensaciones positivas, nos van a dar mucho».

También habló sobre la baja de Jude Bellingham, que se caía de la lista a última hora por una luxación en el hombro izquierdo: «Aquí intentamos hasta el último momento jugar, se ha decidido no arriesgar, viene un calendario bastante intenso. Mirando por él y por el equipo ha sido mejor que no jugase».

«Intentaremos estar a este nivel todo lo que queda, en los momentos que no salgan las cosas intentaremos compensarlo con trabajo, eso no se negocia. Las sensaciones son muy buenas. Estoy muy contento por el gol y por haber aportado al equipo. Nos vamos al parón con los deberes hechos. No por el rival, teníamos ganas de hacerlo bien y ganar hoy costase lo que costase. Hasta el minuto 50 el partido ha estado muy igualado», añadió Carvajal.

Además, quiso felicitar a Andriy Lunin por otra gran actuación bajo palos: «Felicitar a Lunin porque hoy ha hecho un gran partido. Cuando le ha tocado jugar ha demostrado el gran nivel que tiene». Por último, habló de su gran momento de forma: «Me encuentro muy bien, con mucha confianza. La experiencia se nota sobre el campo».