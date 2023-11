Xabi Alonso no tiene prisa. A pesar de que es la opción preferida que el Real Madrid maneja para el banquillo, si finalmente Carlo Ancelotti no continúa, el donostiarra no tiene ganas de correr. Cuando llegue el momento de ir al Bernabéu, si llega, quiere que sea con un proyecto sólido que le permita triunfar. No quiere borrones en su currículo y por ello espera dar el salto cuando sienta que es el momento perfecto. Esto no quiere decir que el próximo año no sea el jefe del banquillo blanco, pero sí que por el momento no es algo que altere su día a día.

Xabi Alonso está brillando en el Bayer Leverkusen. Su equipo es la gran revelación del fútbol europeo. Líder en solitario e invicto de la Bundesliga, donde aventaja en tres puntos al todopoderoso Bayern de Múnich. El entrenador está en el radar de los grandes clubes de continente, como es el Real Madrid, pero por el momento sólo se centra en seguir haciendo las cosas tan bien como hasta el momento con los alemanes.

El donostiarra no tiene prisa y cuando salga del Leverkusen lo hará dando un paso seguro. No quiere fallos. Así lo ha hecho a lo largo de su carrera y así lo seguirá haciendo. Desde que empezó su andadura en los banquillos en las categorías inferiores del Real Madrid, Xabi Alonso ha ido paso a paso. Se fue a la Real Sociedad B, donde logró el ascenso del filial a Segunda, y luego, tras tomarse un respiro, comenzó su andadura en Alemania. Así seguirá siendo.

El Madrid no es el único amor de Xabi Alonso

Xabi Alonso, obviamente, tiene entre sus planes entrenar algún día al Real Madrid. Cuando llegue el momento, como hemos dicho anteriormente. Pero no es su único deseo. El donostiarra tiene mucho cariño tanto al Bayern de Múnich como al Liverpool. Con ambos clubes mantienen una muy buena relación y es posible que ambos equipos cambien de entrenador a final de la presente temporada.

Y obviamente, la Real Sociedad es el que ocupa un mayor espacio en su corazón. «Es muy txuri urdin», aseguran los que mejor le conocen. El conjunto donostiarra está feliz con Imanol Alguacil como técnico, pero si por algún casual algo cambiase, Xabi no tendría mayor inconveniente en regresar a la que siempre ha sido su casa para continuar con una carrera en la que va paso a paso.

Los blancos esperan tranquilos

En la cúpula del Real Madrid están convencidos de que Xabi Alonso tiene que ser sí o sí el sustituto de Ancelotti en el banquillo del Bernabéu la próxima temporada si el italiano acepta el puesto de seleccionador de Brasil a partir de junio. El actual entrenador del Leverkusen es el mejor posicionado para hacerse con el banquillo del Bernabéu tras un arranque de temporada espectacular en la Bundesliga.

Si Ancelotti consiguiera ganar la Liga o la Champions tendría alguna opción de continuar en el Real Madrid, que ni le ha ofrecido ni tiene previsto ofrecerle al italiano la renovación hasta ver cómo avanza la temporada, aunque el deseo del italiano sería conocer su futuro cuanto antes.