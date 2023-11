Los problemas se le acumulan a Carlo Ancelotti. Sin conocer hasta el momento el alcance de la lesión de Eduardo Camavinga, parece que las seis semanas dentro de la enfermería no se las va a quitar nadie. Las pruebas a las que será sometido en Valdebebas determinarán el alcance de la dolencia, si tiene, como parece, afectado el ligamento y si el menisco lo tiene sano. Mientras todo esto se confirma, el italiano mira a su plantilla y ve como se ha quedado sin pivotes.

Tchouaméni se sigue recuperando de la fractura por estrés incompleta en el segundo metatarsiano del pie izquierdo que sufrió tras el Clásico y que le impedirá jugar hasta enero de 2024, mientras que Camavinga también va a estar varias semanas apartado de los terrenos de juego. La Supercopa de España es el gran reto de ambos. Por lo que Ancelotti deberá buscar una solución para, como mínimo, once duelos. La opción lógica es Kroos, aunque no la única que tiene el italiano.

Kroos, la opción principal

No le gusta, pero es el hombre llamado a ocupar esa posición cuando Ancelotti no apuesta por Tchouaméni y Camavinga. Nadie puede dudar de que es el más fino sacando la pelota y es prácticamente perfecto a la hora de dar pases, pero el Real Madrid pierde físicamente. El alemán es el mejor en casi todo, pero el despliegue que tienen los franceses no lo alcanza el germano. La pasada temporada, el italiano le utilizó en esa posición en partidos importantes como las semifinales de Copa del Rey contra el Barcelona o las semifinales de Champions frente al City. El resultado final no fue el mismo.

Devolver a Alaba al centro del campo

Es otra opción que tiene Ancelotti para el pivote. El austriaco es central y parece complicado que alguien le saque de esa posición, pero en caso de emergencia y viendo lo que hay en la plantilla, podría ser la opción más lógica. Comenzó como lateral, se asentó en el centro de la defensa, pero con Guardiola en el Bayern ya ocupó esa posición. Además, al contrario de lo que pasa cuando tiene que ser lateral, este puesto sí le gusta: «Creo que tienes mucha influencia en el juego en esta posición, en ambas direcciones, en ataque y en defensa».

Valverde, la solución de emergencia para Ancelotti

Fede Valverde podría jugar también en esa demarcación, aunque pierde mucho de su potencial. Su despliegue se ve mermado, pero es un puesto que conoce y ha ocupado a lo largo de su carrera. Ha jugado con el Real Madrid, con Uruguay y con el Castilla.

Mario Martín, la opción del filial

Y si Ancelotti mira al Castilla de Raúl, el elegido sería Mario Martín, al que conoce perfectamente. En rueda de prensa le ha metido en el grupo de los canteranos que están a un paso de derribar la puerta del primer equipo y las expectativas con él son elevadas. La pasada temporada le convocó hasta en diez ocasiones y le hizo debutar en el derbi copero ante el Atleti (3-1).