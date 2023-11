La alarma que saltó con Camavinga en la tarde del miércoles y que se apagó minutos después, volvió activarse por la noche después de que los servicios médicos sometiesen al jugador del Real Madrid a una segunda exploración, donde ya sí notaron que algo no iba bien en la rodilla del jugador francés. En ese segundo examen, los galenos del combinado galo le diagnosticaron un esguince y tomaron la decisión de que regresase a Valdebebas, mientras que el jugador sentía dolor y no podía estirar la pierna con normalidad. En principio, no tiene afectado el menisco, aunque sí parece que tiene dañados los ligamentos. Francia asegura que no hay rotura, pero en el club blanco prefieren comprobarlo por ellos mismo.

En Valdebebas nadie oculta su preocupación, pero no quieren precipitarse. El segundo diagnóstico de los servicios médicos de Francia, porque no se debe olvidar que en el primero aseguraron que no tenía nada y que iba a seguir la concentración con los galos, alertó al Real Madrid, que se prepara para lo peor. De hecho, empiezan a asimilar que deberán terminar este año 2023 sin poder contar con un jugador capital para Ancelotti.

Mientras, Camavinga ya está viajando a Madrid y depende de como esté cuando llegue se someterá a esas pruebas de las que está pendiente todo el madridismo en la tarde del jueves o en la mañana del viernes. Será en ese momento, y no antes, cuando se conozca el alcance exacto de la lesión que sufre el jugador francés. En el club explican que cualquier valoración hasta ese momento sería solo una conjetura.

¿Cómo se lesionó Camavinga?

Camavinga sufrió esta lesión tras sufrir un golpe fortuito de Dembélé en la rodilla durante el entrenamiento que llevó a cabo la selección francesa en la tarde del miércoles en Clairefontaine. El mediocentro del Real Madrid se echó al verde dolorido ante las caras de circunstancias de sus compañeros. El medio había sufrido un choque en su rodilla derecha en una acción fortuita que le imposibilitó seguir en el entrenamiento.

Tras el primer susto inicial, las alarmas se apagaron en un primer momento al ver como el jugador del Real Madrid salía del campo de entrenamiento caminando y acompañado de los servicios médicos de la selección francesa. Las cámaras presentes en la sesión de Francia captaron como el centrocampista hablaba con Deschamps y respondía con un «estoy bien», a la pregunta del seleccionador por el golpe sufrido de su futbolista.

A pesar de que Camavinga se pudo retirar por su propio pie, horas después y al sentir que algo no iba bien, los servicios médicos de la selección francesa le sometieron a pruebas médicas para conocer si había lesión. En un primero momento, se esperaba que continuase e, incluso, que el jueves entrara con normalidad, pero finalmente, tras una segunda exploración, detectaron que el problema era mayor.

Un problema para Ancelotti

Tras confirmarse la lesión de Camavinga, Ancelotti tendrá un problema las próximas semanas. Y es que, a la lesión del francés, se une la dolencia que sufre Tchouaméni. Su compatriota sufrió una fractura en su pie izquierdo en el Clásico que ganó el Real Madrid al Barcelona en el estadio Olímpico Lluis Companys. Tampoco jugará hasta 2024.

El Real Madrid sufre un agujero en el centro del campo. Especialmente, en la posición de pivote. En los próximos partidos, será Kroos el encargado de hacer ese papel, aunque no le guste, mientras que Dani Ceballos, que está en el tramo final de su recuperación, tendrá un protagonismo mayor, al igual que Luka Modric.