Ancelotti: «El futuro de este club ya está escrito»

Carlo Ancelotti estuvo presente junto a Emilio Butragueño y otras personalidades en el auditorio de la Ciudad Real Madrid en la inauguración del curso académico 2023/24 de la Escuela Universitaria Real Madrid de la Universidad Europea. En este acto, que da inicio a la decimoctava promoción, también estuvieron Elena Gazapo, rectora de la Universidad Europea de Madrid; Marisa Sáenz, directora gerente de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea; y Miguel Pardeza, director de programas de posgrado de la Escuela.

El técnico italiano de lo que es el Real Madrid y destacó que se trata de una gran familia, más allá de ser el mejor club de la historia: «El Real Madrid es una familia y los que vivimos cada día en este club trabajamos en una gran familia. Lo muestra todo el cariño de la afición. Trabajar en un ambiente familiar hace que saques lo mejor de ti. Es el club más grande del mundo y el más histórico, pero yo destaco el ambiente familiar»

Sobre la Décima, Carlo Ancelotti predice el futuro del conjunto blanco: Después de ese momento el Real Madrid encadenó muchas Champions seguidas y ojalá siga la racha. Creo que va a seguir porque el futuro de este club ya está escrito por cómo está formada la plantilla».

Por otro lado, el técnico habló de la evolución del juego: «Ha cambiado, está cambiando y cambiará. Tanto la intensidad como las reglas, los entrenamientos y la metodología. Es un deporte distinto al que se jugaba en los 90. Los jugadores son más profesionales que antes. Después de 30 años aún estoy aquí y eso significa que me he adaptado bien al cambio. La tecnología nos ha cambiado la vida. Mi cuerpo técnico me dice que soy de la vieja escuela. A mí me gusta la tecnología e intento que sea una ayuda para mi trabajo»

«Necesitas jugadores inteligentes y un club que te apoye. Prefiero tratar de convencer que imponer», comentó

Decimocuarta Champions

«Fue una temporada especial y poco a poco se creó un ambiente muy bueno en el vestuario. Los jóvenes y los veteranos se ayudaron mutuamente porque los veteranos tenían mucha idea de lo colectivo, y los jóvenes mucha paciencia. Eso nos permitió salir de momentos muy complicados. Cuando se llega a una final después de lo que pasó, el nivel de confianza estaba muy alto y sólo había que dejar que todo siguiera así», zanjó Ancelotti.

Emilio Butragueño también habló en el acto y quiso dar la bienvenida a los alumnos: «Este proyecto empezó en 2006 con la incertidumbre y la ilusión de los pioneros y de los que se atreven a abrir nuevos caminos. Habéis tomado una decisión muy importante: tratar de mejorar vuestra formación para afrontar los desafíos que tenéis por delante. De todas las opciones nos habéis elegido y somos conscientes del esfuerzo que supone para vosotros y vuestras familias. Todos daremos lo mejor, porque eso esperamos de vosotros, para aprovechar esta fabulosa oportunidad. Queremos formaros en valores, que son la esencia de este club y que han ayudado al Real Madrid a ser la mayor referencia en el deporte mundial»