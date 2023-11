Ancelotti quiere saber su futuro antes de fin de año.

El futuro de Carlo Ancelotti en el Real Madrid sigue en el aire. A pesar de que son muchas las voces que aseguran que esta será la última temporada del italiano en el club blanco, ya que el próximo 30 de junio finaliza su contrato y, por el momento, no se ha hablado de una posible ampliación de contrato, nada está claro hasta el momento y la realidad es que todas las opciones son posibles, aunque el italiano quiere saber si la entidad madridista está o no dispuesta a seguir contando con él antes a finales de 2023 o principio de 2024.

Ancelotti no quiere que la temporada llegue a su tramo más decisivo, cuando los títulos se ponen en juego, sin saber si la próxima temporada seguirá en el Real Madrid o cuando finalice el presente curso hará las maletas para comenzar una nueva aventura, posiblemente la última y, posiblemente, como seleccionador brasileño.

No obstante, a pesar de que son muchos en el entorno del Real Madrid los que ven claro que Ancelotti no seguirá en el banquillo del Santiago Bernabéu, la realidad es que todo es posible. En el seno del club no son tan categóricos al asegurar que la próxima temporada habrá un nuevo técnico al frente del equipo blanco. Eso sí, el deseo de Carletto también es complicado de cumplir.

El Real Madrid no sabe en estos momentos si ofrecerá o no la renovación a Ancelotti y parece complicado que tengan decidido en los próximos meses. La entidad madridista espera que el curso avance y dependiendo de los resultados del equipo se tomará una decisión u otra.

Brasil espera a Ancelotti

Mientras, al otro lado del charco, Brasil sigue contando con Ancelotti. El pasado 5 de julio, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ednaldo Rodrigues, anunció que Carlo Ancelotti iba a ser el encargado de dirigir a la selección brasileña cuando termine la temporada en España, que podría alargarse hasta el 1 de junio de 2024, fecha prevista para la final de la Champions en Wembley.

Rodrigues avanzó la contratación del técnico, aunque la realidad es que Ancelotti no ha firmado nada con Brasil. La normativa de la FIFA, como en el caso de los jugadores que acaban contrato, no lo permite hasta enero. Puede hacer cierta voluntad de ambas partes de que se cierre el trato y Ancelotti se siente en el banquillo de la Canarinha en la Copa América que empieza el próximo 20 de junio en Estados Unidos, aunque nada es seguro y son varios los que ven complejo que el italiano, en caso de terminar siendo seleccionador brasileño, sé el encargado de dirigir a la pentacampeona en ese torneo.

Pase lo que pase en el futuro, la realidad es que todo está en estos momentos en el aire. Ancelotti, como aseguró en la rueda de prensa previa al duelo contra el Sevilla, donde dijo que su futuro «pronto se aclarará», espera resolverlo en los próximos meses. Semanas más bien. Al mismo tiempo, el Real Madrid prefiere esperar, observar el devenir de la temporada y tomar una decisión.