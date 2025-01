Ancelotti y Flick se ven las caras antes de la final: posan junto al título de la Supercopa de España

Carlo Ancelotti y Hansi Flick han posado junto al título de la Supercopa de España en la mañana de este sábado en Yeda a más de 24 horas para la gran final que disputarán Real Madrid y Barcelona este domingo en Arabia Saudí. Ambos entrenadores han realizado el tradicional posado juntos con las camisetas de ambos equipos, el título y un buen apretón de manos entre las ruedas de prensa de cada uno de los técnicos.

La mañana de previa de la final de la Supercopa de España está siendo bastante entretenida en Yeda. En la Ciudad Deportiva King Abdullah fue primero Carlo Ancelotti el que tomó la palabra para analizar el partido de este domingo contra el Barcelona con un título en juego. Minutos después fue el turno de Hansi Flick ante los periodistas en la sala de prensa.

Entre medias de ambas ruedas de prensa, Hansi Flick y Carlo Ancelotti han realizado el tradicional posado de la Federación junto al título de la Supercopa de España en el escenario donde se disputará el gran duelo entre ambis conjuntos. Ambos entrenadores han aparecido juntos, sonriendo, a poco más de 24 horas de la gran final de este domingo. Los técnicos de Barcelona y Real Madrid han posado con las camisetas de sus respectivos equipos y dándose un buen apretón de manos, signo de una sana rivalidad en la previa del duelo.

🤩 ¡𝗟𝗔 𝗜𝗠𝗔𝗚𝗘𝗡 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗩𝗜𝗔 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟! 📹 Así ha sido el posado de Carlo Ancelotti (@realmadrid) y Hansi Flick (@FCBarcelona_es) junto al trofeo de la #SuperSupercopa en el Al Jawhara de Yeda. pic.twitter.com/UaaXtV4kGT — RFEF (@rfef) January 11, 2025

Ancelotti analiza la final

«Llegamos bien. Los problemas que tuvieron en el partido contra el Mallorca se han resuelto. Llegamos con mucha ilusión, teniendo en cuenta las dificultades», comenzó el entrenador del Real Madrid.

Ancelotti confirmó la presencia de Bellingham en la final: «Está bien, ha recuperado bien. Una carga de partido como habitualmente pasa. Está en una buena dinámica, en este último periodo ha marcado la diferencia».

«Hay que pensar en lo que pasamos en el primer partido porque nos ganaron. Hicimos una evaluación bastante clara. Empezamos bien y tuvimos problemas en la segunda mitad. El Clásico siempre es un Clásico y hay más presión cuando es una final. Una final contra el Barcelona siempre es importante», comentó el italiano.

«El horario es lo más importante. Tienen que ser disciplinados porque no gusta que todo el grupo te explique. Quiero explicaciones del retraso y lo explica. Si la razón es aceptable no pasa nada y si lo es tomamos medida, que puede ser cualquier tipo de medida», comentó al ser preguntado sobre la decisión de Flick con Iñaki Peña.

Flick habla de la final

«Tenemos que jugar 90 minutos. El Real Madrid es uno de los mejores equipos del mundo. Tenemos que ser mejores que contra el Athletic. Los blancos saben perfectamente manejar el partido y en cualquier momento pueden ser peligrosos», comenzó.

Flick habló de Dani Olmo y de si está preparado: «Puede jugar, no es ningún problema. Está feliz porque va a tener la opción de jugar, así que bien». Sobre la portería, no desveló la incógnita: «Sabes que nunca hablo del once inicial y no lo voy a hacer. Tenemos un buen partido e Iñaki ha jugado una primera parte fantástica. En España hay una mentalidad diferente. En el exterior todo el mundo habla. Todos son profesionales. Son partidos especiales y hay que estar preparados. Es la tercera vez que llega tarde»

«La manera de como jugamos en el Bernabéu es como lo vamos a hacer, no vamos a jugar diferente», aseguró. También comentó la importancia de las inscripciones anímicamente: «Para nosotros es una temporada fenomenal. Lo hemos hecho muy bien. Tenemos que ser fuertes».

También recordó el 0-4 del Bernabéu: «No podemos comparar lo que ha pasado en el partido de antes con lo que sucederá mañana. Vamos a hacerlo bien y eso es lo que queremos». Sobre la diferencia entre Gavi y Olmo, comentó lo siguiente: «Gavi hizo un partidazo y confía en poder hacerlo todo. Yo creo que va a jugar».