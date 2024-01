Ancelotti estaría encantado con el regreso de Benzema

Karim Benzema quiere irse de Arabia Saudí y una de las opciones que contempla es su regreso al Real Madrid, tal como avanzó Eduardo Inda en El Chiringuito. Aunque no sería una operación sencilla, el técnico madridista, Carlo Ancelotti, recibiría al francés, que siempre fue su delantero fetiche, con los brazos abiertos porque cree que el equipo no ha dejado de echarle de menos y que el regreso de Karim, además de su impacto mediático, tendría también un impacto deportivo.

Ancelotti estaría encantado con la vuelta de Benzema al Real Madrid, igual que se quedó muy tocado cuando el francés decidió renunciar a su renovación y aceptar la multimillonaria oferta del Al-Ittihad de Arabia Saudí. Carletto contaba con Karim y la salida inesperada de Benzema le dejó compuesto y sin 9. Ancelotti pidió a Florentino y a José Ángel Sánchez el fichaje de Harry Kane, pero los planes del Real Madrid iban por otro lado.

El club blanco prefirió un Mbappé volando que un Harry Kane en mano, así que Ancelotti se quedó sin delantero centro. Es cierto que el Real Madrid había fichado a Joselu, pero no era para sustituir a Benzema (habría sido un sacrilegio), sino para cubrir el hueco de Mariano. Carletto, siempre acomodaticio, no alzó la voz y se dedicó a inventar un sistema sin 9 en el que Bellingham tendría libertad para llegar a ocupar el centro del área desde atrás gracias a su poderosa zancada.

El Real Madrid ha sobrevivido hasta ahora a la ausencia de Benzema sin graves daños. Ha perdido la Copa, pero ha ganado la Supercopa y tiene muy a tiro la Liga e intactas sus opciones en la Champions. Vinicius, que se ha perdido 12 partidos por lesión, y Rodrygo, que estuvo más de dos meses sin marcar, están en unos guarismos goleadores correctos, pero correctos sin más. Ni siquiera buenos. Es Bellingham quien está maquillando la ausencia de Benzema con unos números realizadores tan impactantes como inesperados.

Ancelotti es fan de Benzema

Por eso a nadie le extrañaría que Ancelotti fuera a buscar a Benzema al pie de la escalinata de su avión privado al aeródromo de Torrejón. El italiano sabe que el regreso de Karim multiplicaría exponencialmente las opciones en ataque de su Real Madrid y ayudaría a tener una rotación todavía más profunda. Sin embargo, los deseos de Carletto se pueden topar con la tozuda realidad.

La primera es que los planes de futuro (e incluso de presente) del Real Madrid no pasan por Benzema. Todo el mundo en el club sabe el nivel de Karim y su liderazgo en las últimas temporadas, especialmente el año del doblete del equipo de Ancelotti hace dos temporadas. Pero son muchos en el club los detractores de las segundas partes y más en un jugador que ya tiene 35 años y que dio la espantada hace apenas unos meses.

Además, Benzema firmó por el Al-Ittihad un contrato sencillamente inigualable y en el Real Madrid no estarían dispuestos a pagarle ni los once millones netos que se habría garantizado el verano pasado en el caso de haber firmado la renovación. No es que Karim tenga cerradas a cal y canto las puertas del Bernabéu, pero tampoco las tiene abiertas, desde luego.

La salida de Benzema del Al-Ittihad está a punto de hacerse oficial. Karim no aguanta más la presión que ha venido sufriendo desde que su equipo perdiera 2-5 con el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo el pasado 26 de diciembre. Un mes de críticas, insultos y amenazas han terminado por sacar de quicio al jugador francés, que está resuelto a regresar a Europa aunque sea bajo la fórmula de una cesión hasta junio.

Benzema quiere irse ya

Benzema se marchó de vacaciones a Isla Mauricio y allí fue víctima de las inclemencias climatológicas en forma de tormentas tropicales que le impidieron regresar a tiempo a Riad. Se desataron los rumores y se habló incluso de que Karim había dado la espantada y no iba a regresar a Arabia. Las fake news tenían sólo una parte de media verdad: Benzema iba a volver, pero para intentar resolver su situación.

En la Premier hay varios clubes que le recibirían con los brazos abiertos. El primero, el Arsenal de Arteta, eterno candidato a la Premier que se quedó a las puertas del título hace un año y que ahora está a 5 puntos del Liverpool, líder provisional de la competición. Además del Arsenal también está el Chelsea de Pochettino, equipo destruido y reconstruido a golpe de talonario, que deambula con más pena que gloria en el puesto noveno y a 12 puntos de los lugares de Champions.

La opción de volver a Francia, especialmente al Olympique de Lyon donde se formó como futbolista, es muy emotiva, pero también muy poco realista. Por no hablar del enfrentamiento abierto que mantiene Benzema con altos cargos del gobierno francés o con el seleccionador, Didier Deschamps. Sería su última opción y tendría que jugar casi gratis en un Olympique de Lyon que pelea por la permanencia.