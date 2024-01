Una leyenda del fútbol francés lo confirma: «Benzema se arrepiente de marcharse del Real Madrid»

El ex futbolista francés Jean Michel Larqué habló sin tapujos sobre la situación que está atravesando Karim Benzema durante el tramo inicial de su primera campaña en Arabia Saudí. El antiguo jugador y entrenador del Paris Saint-Germain (PSG) piensa que «se arrepiente» de haber dejado el Real Madrid el pasado verano para mudarse a la Liga árabe, donde no acaba de conectar con su juego.

De hecho, en los últimos días se informó de que Benzema había salido de Yeda, ausentándose de la convocatoria de su equipo para el último partido de 2023. Después de una dura derrota por 2-5 contra el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, el galo se borró las redes sociales y se puede decir que prácticamente desapareció del mapa.

Es por eso que Larqué, que ahora se dedica a ser comentarista en Francia, señaló lo que le puede estar sucediendo al Balón de Oro: «Benzema se arrepiente. Por supuesto que cada uno hace lo que quiere, pero lograr que su salida fuera un éxito era importante. Recuerdo que había manifestado su deseo de terminar su carrera en el Real Madrid».

Eso no acabó sucediendo y a los 35 años, Benzema –ahora tiene 36– acabó abandonando el club blanco después de 14 temporadas. Aun así, para Larqué no salió «por la puerta grande» del Santiago Bernabéu. «Tuvo la oportunidad. Podría haber parado saliendo por la puerta grande, después de haber traído varios títulos y obtenido el Balón de Oro. Se perdió al incorporarse a un campeonato artificial», afirmó el ex jugador francés en un programa de televisión llamado Rothen.

«Ya no le quedan ganas»

Por último, también dijo que el físico de Benzema ya no es el mismo que el de hace un tiempo y que ya no le queda motivación para rendir al máximo nivel. «A veces veo los partidos de Arabia Saudí y ya no tiene piernas. El ocaso de una carrera es algo terrible. Es una batalla perdida. Ya no tiene ganas. Es una batalla perdida y siento que podría haber salido por la puerta grande. No lo hizo, es una pena. Hacer un año más en el Real Madrid o retirarse en ese momento hubiera sido aburrido también…», concluyó Larqué.

El viaje fantasma de Benzema a Madrid

Según informó Al-Riyadiya, del país saudí, Benzema no se entrenó ni el pasado jueves ni el viernes, por lo que no estuvo en la lista de convocados para el partido ante el Al-Taï. Además, el delantero abandonó Yeda por razones que se desconocen. Esto levantó una multitud de rumores sobre el futuro del jugador porque nadie sabía cuando y cómo iba a regresar al país. Tampoco se descartaba que el futbolista lo haya consensuado con los máximos dirigentes del club y haya ido a pasar el fin de año con su familia.

El francés ha disputado desde su llegada a Arabia 20 partidos con Al-Ittihad y ha anotado en 12 goles y repartido cinco asistencias. El equipo es sexto clasificado, pero cuando fichó al francés, a su compatriota Kanté o Luiz Felipe, los dirigentes del equipo confiaban en poder revalidar el título liguero. Nada más lejos de la realidad, el equipo se encuentra muy lejos del liderato y deberán centrarse en otros objetivos menos ambiciosos.