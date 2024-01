Benzema pide salir de Arabia Saudí

Seguramente si Karim Benzema tuviera la oportunidad de dar marcha atrás en el tiempo se replantearía la decisión de abandonar el Real Madrid para recalar en la liga de Arabia Saudí. El delantero francés ha perdido el entusiasmo que le llevó a fichar por el Al-Ittihad y los últimos acontecimientos no han ayudado a que el galo se vuelva a sentir cómodo en su actual club.

Todo ello, unido a las críticas, han provocado que, según apuntan diversos medios, el goleador y Balón de Oro de 2022 haya decidido abandonar el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo así como el país árabe. De hecho, según desveló anoche el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, en El Chiringuito de Jugones, el delantero incluso se plantea la opción de regresar al Real Madrid, al que se está ofreciendo insistentemente, por problemas adicionales a la hora de cobrar su salario.

Todo comenzó tras la derrota del Al-Ittihad frente al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo en partido de Liga. Los de Jeddah cayeron con estrépito por 2-5 ante el conjunto del crack luso. Ahí comenzó un río de críticas hacia la actuación de Karim Benzema que el jugador francés no se tomó nada bien. Pidió al club unos días de descanso y, tras la Navidad, viajó hasta las Islas Mauricio para disfrutar de sus vacaciones. Pero todo volvió a torcerse cuando le tocó regresar. Por culpa de un temporal su vuelo no pudo salir en dos días y el delantero no se pudo incorporar a tiempo a la pretemporada que su equipo está realizando en Dubái.

Fue entonces cuando el entrenador del Al-Ittihad, Marcelo Gallardo, decidió apartar a Benzema de la disciplina del club por sus continuados desaires, lo que ha llevado al francés a tener que ejercitarse en solitario en la ciudad deportiva de su club, en Arabia Saudí, mientras el resto de sus compañeros preparan la llegada de la Liga Saudí y la de la Champions Asiática en los Emiratos Árabes Unidos.

Es por esto que la situación se ha vuelto insostenible y, según publica la agencia francesa AFP, el delantero galo ha decidido abandonar el Al-Ittihad y el país árabe por “no poder aguantar la presión”. Según apuntan fuentes cercanas al club saudí, el delantero no se ve capaz de dar lo mejor de sí mismo en estos momentos aunque, la realidad, es que las posiciones se encuentran alejadas. Su club, además, se niega a desprenderse gratis de un jugador que, hace tan solo dos años, fue Balón de Oro y le ofrece un salida a modo de cesión pero a otro club árabe. Benzema, por su parte, solo valora por ahora regresar a Europa.

La posible solución de Benzema

Mientras los desencuentros económicos se solucionan ya son varios los clubes europeos que han sonado con fuerza para integrar a Karim en sus filas. Las ligas que cuentan con más opciones son la Premier y la Ligue1 francesa. El Arsenal y el Chelsea son los conjuntos que más opciones tienen de hacerse con los servicios de Benzema si finalmente recala en Inglaterra mientras que si regresa a su país natal, los rumores le sitúan de nuevo en el Olympique de Lyon. En cualquier caso, ambas opciones parecen lejanas debido a los emolumentos que percibiría el jugador.

La directiva del Al-Ittihad, por su parte, no se rinde e intenta de manera apresurada limar asperezas entre el jugador y el entrenador, algo que parece altamente improbable. Gallardo se niega a permitir que Benzema regrese a la dinámica del grupo, lo que no ayuda a desatascar la situación ni a resolver el conflicto.