Benzema quiere volver al Real Madrid

Karim Benzema está como loco por abandonar Arabia Saudí. En las últimas semanas se ha visto involucrado en varios episodios polémicos con el Al Ittihad, equipo donde juega, que sumado a problemas con los pagos de su salario hacen que quiera irse del campeonato saudí y retornar al Real Madrid, tal y como desveló en exclusiva Eduardo Inda en su visita semanal a El Chiringuito de Jugones, programa en el que tiene su sección de noticias.

«Me cuentan que Benzema se sigue ofreciendo al Real Madrid. No está contento y le cuesta cobrar el brutal salario que tiene pactado en Arabia Saudí.», comenzó explicando Eduardo Inda. «Echa de menos Madrid. No hay un nueve claro en estos momentos, aunque Bellingham mete muchos goles. Está descontento allí. Gana mucho más que lo que ganaba en el Madrid, pero tiene problemas para cobrar», añadió el director de OKDIARIO ante la atenta mirada de todos los tertulianos del programa deportivo que se emite en Mega.

El pasado verano una leyenda del Real Madrid como es Karim Benzema decidía poner fin a su etapa en el Santiago Bernabéu. Fue decisión del propio futbolista, ya que el club de Concha Espina estaba dispuesto a ampliarle el contrato. Su vinculación con la entidad merengue terminaba el pasado 30 de junio, pero existía una cláusula de renovación automática por haber ganado el Balón de Oro.

Pese a esa opción de renovación, Karim Benzema prefirió emprender una nueva aventura lejos de Europa. Escogió un destino como es Arabia Saudí, donde le llegó una oferta mareante que nadie en el viejo continente podía ni acercarse. De hecho, fue la tónica que el país asiático continuó durante todo el verano.

Y es que a principios de 2023 Arabia Saudí se lanzó a por los cracks mundiales. El primero fue Cristiano Ronaldo y a partir de ese momento todo fue más fácil para el gobierno saudí, que quería que su campeonato entrase en otra dimensión, pero había que esperar a verano para ver un éxodo masivo. Hubo estrellas como Karim Benzema, Neymar, N’Golo Kanté, Mahrez, Sadio Mané o Aymeric Laporte, entre otros muchos, que sucumbieron a los petrodólares, pero es igual de cierto que otros tantos rechazaron las propuestas que le llegaron.

Leo Messi optó por marcharse a la MLS para jugar en el Inter Miami de David Beckham o Luka Modric, que prefirió continuar un año más en el Real Madrid, a diferencia de su ex compañero Karim Benzema. Realmente, no sólo se lanzaron a por veteranos en Arabia Saudí, ya que la gran estrella del Celta, Gabri Veiga, también firmó por un club árabe pese a su juventud.

Pero volviendo al caso de Karim Benzema, el delantero francés abandonó el Real Madrid y se enroló en las filas del Al Ittihad a cambio de 200 millones por temporada. Una cifra que es prácticamente irrechazable para cualquier futbolista y el galo, que ya estaba en la recta final de su carrera escogió ese dinero y una liga menor para pasar sus últimos años de una trayectoria que ha estado plagada de títulos.

Su situación en Arabia

Lo cierto es que Karim Benzema llegó a Arabia Saudí y no fue tan determinante como se esperaba que fuera. Llegó al campeonato liguero como el flamante Balón de Oro, pero no ha sido capaz de darle a los aficionados todo lo que esperaban de él y las críticas comenzaron a caerle desde muy pronto. Su pobre bagaje goleador fue el causante de las primeras fricciones entre el ex del Real Madrid y los hinchas del Al Ittihad.

Todo se acrecentó a finales de 2023 cuando Karim Benzema se marchó de Arabia Saudí, según informaban desde el país asiático, sin permiso del club. Desde el entorno del delantero se llegó a asegurar que sí que contaba con el beneplácito de su club, algo que nunca se ha aclarado, pero que con lo que vendría unas semanas después parecería que no existe una buena relación entre el equipo y el ariete galo.

Desea salir

El último gran problema llegó hace unos días cuando tenía que haberse presentado en la ciudad deportiva del Al Ittihad, pero Karim Benzema no apareció por allí. El francés tenía que unirse a sus compañeros para viajar a Dubai a hacer una mini pretemporada, pero no se presentó y eso ha llevado a Marcelo Gallardo a decidir que no viajase con el resto del equipo. Parece que esto ha sido la gota que ha colmado el vaso y por eso se especula con que podría abandonar Arabia Saudí.

Además, tal y como ha informado Eduardo Inda en su sección semanal en El Chiringuito de Jugones, Karim Benzema está molesto porque no está cobrando lo prometido con el Al Ittihad y es por ello que se está planteando una decisión drástica que podría poner fin a su aventura por Arabia Saudí. El deseo del galo ahora sería la de marcharse y espera poder tener un hueco en el Real Madrid, el que ha sido el club de su vida junto al Olympique de Lyon.