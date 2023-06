Modric duda de la ‘vía Benzema’

Luka Modric sigue pensando que en este tramo final de su carrera lo mejor es seguir en el Real Madrid, como mínimo, una temporada más, cumpliendo de esta forma el contrato de renovación firmado hace unas tres semanas que le ataba a la entidad madridista hasta 2024 y su principal deseo, que no era otro que seguir jugando al máximo nivel vestido de blanco. Si bien es cierto que desde Arabia Saudí siguen presionando para que acepte una oferta multimillonaria y sus agentes quieren hablar con el club blanco para presentarles la oferta de manera formal y ver qué hace la entidad, tal y como contó OKDIARIO, el futbolista lo tiene mucho más claro: quiere seguir en el Bernabéu.

De hecho, OKDIARIO ha podido saber que a Modric le está empezando a cansar las diferentes informaciones que están saliendo sobre su futuro. El croata tiene desde hace muchos meses claro que su deseo es seguir en el club blanco, como mínimo, una temporada más, y por ello no quiere escuchar las suculentas ofertas que llegan desde Oriente Medio.

«Mi foco está en la selección nacional. En cuanto al Real Madrid, ya lo he dicho todo muchas veces y no me gustaría repetirlo», aseguró Modric en la previa del encuentro ante Holanda, perteneciente a las semifinales de la Liga de Naciones. Al día siguiente, jugó, marcó y ganó, por lo que el domingo disputará la final contra España en Róterdam. Su objetivo ahora es ganar un título por primera vez para su país. Después, se irá de vacaciones con el deseo de que se acaben las noticias sobre su continuidad o no en el club blanco, ya que él, a pesar de las fuertes tentaciones, tiene claro que, por el momento, quiere cumplir el contrato firmado.

El Real Madrid espera

Mientras, el Real Madrid espera acontecimientos. El club es plenamente conscientes de que Arabia Saudí y sus millones quieren llevarse a Luka Modric, pero también saben que el jugador quiere cumplir el contrato firmado y no seguir la vía Benzema, que finalmente optó por irse del club blanco para comenzar una nueva aventura lejos de la élite.

En el Real Madrid lo que sí tienen claro es que si decide irse nadie le pondrá impedimentos. El club considera que es un futbolista de leyenda que se merece acabar su carrera como él quiera y entiende que la oferta es muy suculenta. «Puede ganar allí lo que aquí en 10 años», aseguran desde la entidad. Eso sí, a Luka nunca le ha movido el dinero.