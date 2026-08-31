El amuleto del Real Madrid en su última Champions se despide: «Mentiría si dijera que no duele»

El futbolista puertorriqueño Jeremy de León, que la pasada temporada militó en calidad de cedido en el Hércules, ha anunciado su salida definitiva del Real Madrid. El atacante no tuvo apenas protagonismo en el Castilla tras su fichaje en el mercado de invierno de la temporada 2023-24, pero en aquel curso acudió con el primer equipo en varias convocatorias de las rondas finales de Champions. Jeremy quedó en el recuerdo del imaginario madridista como un jugador talismán para Carlo Ancelotti en la consecución de la decimoquinta Champions League.

En la tarde del lunes, a poco más de 24 horas del cierre de mercado, el Sant Andreu ha anunciado la incorporación de Jeremy de León a sus filas. El ya ex futbolista del Real Madrid ha firmado por dos temporadas con el club barcelonés, recién ascendido a Primera RFEF. Jeremy ha querido despedirse del conjunto blanco tras desvincularse de forma definitiva del club al que perteneció desde inicios de 2024.

«Siempre ha sido el club de mi corazón y poder hacerlo realidad fue un privilegio que nunca dejaré de agradecer. Mentiría si dijera que no duele», ha señalado en un emotivo comunicado difundido en sus redes sociales.

El atacante, natural de Puerto Rico, ha hablado de que soñaba con vestir la camiseta del Real Madrid y qué supuso para él hacerlo realidad: «Hay despedidas que uno nunca está preparado para escribir. Desde que todo empezó en Puerto Rico soñaba con ponerme esta camisa. Duele cerrar una etapa en el club que siempre soñé representar, duele dejar un lugar que significó tanto para mí.

Nadie podrá quitarme el orgullo de haber defendido este escudo y de haber formado parte del mejor equipo del mundo. Eso me acompañará toda la vida», ha reconocido sobre una etapa en el club merengue que ha llegado a su fin este lunes.

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Otro de los aspectos que ha destacado en su despedida del Real Madrid es cómo su figura ha logrado, en cierta medida, generar cierto interés por el fútbol en Puerto Rico; donde deportes como el baloncesto o el beisbol son los predominantes. «Y si hay algo que me hace sentir especialmente orgulloso de todo este camino, es poder mirar atrás y pensar que aquel niño de Puerto Rico que soñaba con llegar hasta aquí lo logró, dijo.

«Espero que mi historia sirva para que muchos niños de mi isla vean que sí se puede. Que no importa de dónde vengas, lo lejos que parezca el sueño o cuántas veces te digan que es imposible», ha añadido en su carta de despedida.

Jeremy de León disputó un total de 12 encuentros oficiales y anotó un gol con el Real Madrid Castilla, equipo al que se incorporó tras despuntar en el Castellón. Tras una temporada y media en el filial blanco, puso rumbo al Hércules, también en Primera RFEF. Una categoría en la que seguirá jugando, esta vez en las filas de la UE Sant Andreu.

El puertorriqueño deja atrás su sueño para continuar su carrera, aunque no olvidará su paso por el Real Madrid. «Hay sueños que no se olvidan. Solo cambian de camino. Siempre te querré igual sin importar qué. Hala Madrid hoy y siempre», ha concluido en su comunicado de despedida.