¿Quién es Jeremy de León? El canterano no inscrito que viaja con el Real Madrid en Champions

Jeremy de León volverá a estar con el Real Madrid en un partido de Champions… pese a que no está inscrito para disputar la competición. El jugador del Castilla, tal y como hizo para el duelo contra el Manchester City, el jugador de Puerto Rico ha viajado con la expedición del primer equipo a Múnich, donde los de Carlo Ancelotti juegan este miércoles el partido de ida de las semifinales de la Champions League contra el Bayern. Y Jeremy de León lo verá desde la grada del Allianz Arena.

Jeremy de León fue uno de los protagonistas en la antes, durante y después de la épica eliminatoria que el Real Madrid solventó contra el Manchester City. Carlo Ancelotti decidió montar en el avión al joven futbolista de Puerto Rico que no es habitual en el once titular de Raúl pese a no estar inscrito en la Champions. El futbolista entrenó en la previa, vio el partido desde la grada del Etihad y el jueves cogió el avión para incorporarse a la disciplina del Castilla.

Y ante el Bayern ocurrirá lo mismo. Jeremy de León se ha subido en la mañana de este lunes al avión del Real Madrid rumbo a Múnich y será uno más del equipo durante el viaje pese a que no puede estar inscrito para jugar la máxima competición europea. Por ello verá el partido desde la grada junto a los otros miembros de la expedición del conjunto blanco en la ciudad bávara.

Entonces, ¿por qué se lleva Carlo Ancelotti a Jeremy de León a los partidos de Champions pese a no estar inscrito? Esta pregunta ha dado lugar para muchos debates en las redes sociales, donde el jugador se ha convertido en protagonista por su condición de talismán o amuleto. Una de las respuestas podría ser que el entrenador italiano necesite un extremo derecho adicional en los entrenamientos para poder cuadrar los equipos. Esta es la explicación técnica y después pueden haber otras que se basen en lo divino.

Jeremy de León y el Real Madrid

Jeremy de León (18 de marzo de 2004, San Juan, Puerto Rico) llegó al Real Madrid en el pasado mercado de invierno después impactar en el Castellón, que le había fichado un año antes del Puerto Rico Surf Soccer Club. Tras una excelente media temporada en su equipo juvenil, esta temporada la empezó en el primer equipo del club orellut que milita en la Primera Federación.

En el Castellón disputó un total de 11 partidos en los que en algunos fue titular (marcó tres goles en Copa del Rey) y le valieron para despertar el interés del Real Madrid, que lo llamó a filas el pasado mes de enero. Con esto, el Castilla se hacía con un futbolista prometedor de 19 años que acababa contrato en junio con su club y que venía a ser el sustituto de Peter Federico, que salió en el mercado de invierno rumbo al Valencia.

Pese a llegar levantando una gran expectación, sobre todo en Puerto Rico donde incluso el cantante Bad Bunny llegó a pronunciarse sobre el fichaje, el joven atacante no ha logrado encandilar a Raúl González, con el que no ha sido titular en ningún partido en una Primera Federación donde el segundo equipo blanco está intentando agarrase después de una gris temporada como consecuencia del desgaste sufrido en la anterior.

Desde enero, Jemery de León ha participado en cinco partidos en los que en sólo uno ha superado los 20 minutos disputados y en otros nueve duelos ha sido suplente dejando unos números que hacen difícil su continuidad la próxima temporada en caso de que Raúl siga en el banquillo del Castilla la próxima temporada.

Del Castilla a ser talismán

Su poca participación con el Castilla hace resaltar aún más el hecho de que sea ya un fijo en los viajes del primer equipo en los trascendentales duelos ante el Manchester City y Bayern de Múnich, los más importantes de la temporada hasta la fecha. Como ya sucedió en el Etihad, la expedición blanca espera que Jeremy de León vuelva a ser talismán en el partido de ida de las semifinales de la Champions League.

El Real Madrid buscará tener un buen resultado que allane al camino a la final del próximo 1 de junio de Wembley donde podrían verse las caras con Mbappé. La estrella de Bondy lidera al PSG en la otra semifinal que disputa el PSG contra el Borussia Dortmund, teniendo su primer capítulo este miércoles en Alemania.