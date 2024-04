Gullit: «Sé que el Madrid es favorito pero dije que el Bayern ganaba la Champions y me mantengo»

A la hora de hacer pronósticos sobre una eliminatoria entre dos históricos como el Bayern de Múnich y el Real Madrid, siempre hay dudas. Las tiene hasta un ex futbolista que sabe a la perfección lo que es ganar, no una, sino dos Copas de Europa como Ruud Gullit (Ámsterdam, 1962), que a pregunta de OKDIARIO desvela que eligió al club bávaro como su ganador cuando «la gente» le preguntaba «antes de que empezara la temporada».

«Sé que son favoritos, pero es un poco raro que dijera al principio de la temporada que la ganaría el Bayern de Múnich y ahora tener que cambiar. No, me quedo con el Bayern de Múnich. Siguen vivos todavía y veamos…», añade Gullit, que varios meses después se mantiene en sus trece y piensa que el equipo dirigido por Thomas Tuchel levantará su séptima Champions League cuatro años después de hacerlo por última vez, precisamente contra un Paris Saint-Germain entrenado por el germano.

El Bayern y el Real Madrid se enfrentarán en unas nuevas semifinales a partir del próximo martes a las 21:00 horas. La eliminatoria arrancará en el Allianz Arena y se resolverá en la capital de España, la misma localización en el que se celebraron los premios Laureus el pasado lunes. Muy cerca de La Cibeles, donde el club blanco espera seguir la tradición y celebrar sus logros este año, el Ayuntamiento acogió los denominados Óscar del deporte, que por primera vez se trasladaron hasta Madrid para su vigesimoquinta edición.

Allí estuvo la leyenda holandesa, al que su viaje a Madrid le trajo viejos recuerdos. «Recuerdo la primera vez que jugamos contra el Real Madrid aquí en un hotel de alguna parte de Madrid. Carlo (Ancelotti), cuando nos levantamos, estaba enfrente de mi cama y me dijo que había estado toda la noche mirando cómo dormía. Estuvo despierto toda la noche. Estaba muy nervioso por jugar contra el Real Madrid y me preguntó: ‘¿cómo puedes dormir así de tranquilo y de bien?’ Y le dije: ‘mira, no te preocupes, somos mejores que el Real Madrid’», cuenta Gullit a este periódico.

Gullit y Ancelotti lideraron al Milan de Sacchi

Ruud Gullit, acompañado de Carlo Ancelotti en el centro del campo, se midió al Real Madrid dos temporadas consecutivas en la Champions. La primera de ellas fue en 1989, año del que cuenta esa anécdota junto al italiano en un hotel de la ciudad madrileña. El motivo de la estancia era la disputa de unas semifinales que acabaron con un global de 6-1 para un Milan que después conquistó su tercera Copa de Europa.

La cuarta llegó al año siguiente, en el que también eliminaron al rey del viejo continente. La pareja en el centro del campo de ese histórico Milan de Sacchi era precisamente la compuesta por Gullit y Ancelotti. Más de 40 años después, el holandés relata que «en aquella época no pensaba que él fuera a acabar de entrenador», refiriéndose a Carletto. Sin embargo, a día de hoy es el técnico con más Champions de la historia (4) y está a tres partidos de superarse a sí mismo.

Es por eso que Gullit, dirigiéndose a cámara le dedica las siguientes palabras a su ex compañero: «Estoy muy orgulloso de ti». Y volviendo a ese récord de títulos en Europa, el ex jugador de Milan y Chelsea desea que «nadie le supere». «Recuerdo que él era muy divertido, lo pasábamos muy bien juntos hablando. En aquella época no pensaba en que él fuera a acabar de entrenador. Eso llegó más tarde, pero estoy muy orgulloso de cómo hace su trabajo, cómo entrena y cómo maneja sus equipos», finaliza.