Sólo le queda sacar el orgullo al Real Madrid en este tramo final de temporada, con el Alavés como el primero de los siete compromisos que le quedan. El conjunto blanco apunta a otro año en blanco, después de la eliminación en Champions League y de que el Barcelona haya sentenciado prácticamente la Liga, pero quiere sacar los 21 puntos que le quedan de aquí a final de temporada. Este martes, a las 21:30 horas en el Santiago Bernabéu, los blancos se miden a los babazorros en un duelo en el que, una vez más, los jugadores se someterán al juicio del público tras la eliminación a manos del Bayern.

Álvaro Arbeloa ha dejado claro que la actitud en Liga es «la asignatura a mejorar», señalando que quiere que se vea «la ambición de los grandes partidos», como sucediera ante el Manchester City y, pese a la eliminación, contra el Bayern de Múnich en Alemania. No será tarea fácil al no jugarse nada, aunque el técnico confía en tener de su lado a la afición.

El Bernabéu volverá a dictar sentencia sobre el equipo, después de sumar cuatro partidos seguidos sin conocer la victoria, sumando tres derrotas –las dos ante el Bayern y contra el Mallorca– y el empate frente al Girona en la última jornada de Liga. A la eliminación en la máxima competición se suma que el Barcelona se ha ido ya a nueve puntos en el campeonato doméstico, por lo que el título se ha puesto prácticamente imposible.

El conjunto blanco está obligado a reaccionar para, por lo menos, salvar el orgullo en un partido ante un rival que se juega la vida y que hace no mucho ganó a los madridistas en su casa. Fue en noviembre de 2020, aunque ese duelo se celebró en el Alfredo di Stéfano, puesto que fue una de las temporadas en las que el Real Madrid aprovechó para jugar en Valdebebas y acelerar las obras del Bernabéu. Para encontrar la última victoria en el templo madridista hay que remontarse a la temporada 1999-2000, cuando vencieron por 0-1.

Tres bajas en el Real Madrid para el Alavés

El Real Madrid recupera a Aurélien Tchouaméni para el encuentro frente al Alavés. El francés estuvo sancionado en la Champions League y no pudo jugar la vuelta de los cuartos de final en los que cayeron ante el Bayern de Múnich en el Allianz Arena por 4-3. Ahora, para el duelo liguero vuelve a la convocatoria y todo apunta a que también ingresará de inicio en el once de Arbeloa.

Con quien no podrá contar el técnico madridista será con Courtois, que sigue su proceso de recuperación y al que no se espera hasta, mínimo, la semana que viene. Tampoco estará Raúl Asencio, que tuvo que pasar por el hospital por una fuerte gastroenteritis bacteriana que le ha llevado a perder varios kilos en la última semana y le ha impedido entrenarse con el resto del equipo estos días. Los dos se suman a Rodrygo, lesionado de larga duración por su rotura del cruzado.

Los vitorianos pelean por la permanencia

Mientras que al Real Madrid no le queda ningún objetivo este curso, tras caer en Champions League y estar ya a nueve puntos del Barcelona en Liga, el Alavés se juega la vida. A un punto están los vitorianos del descenso, por lo que un triunfo sería clave en esa pelea que afrontan los de Quique Sánchez Flores de aquí al término de la temporada. Desde la llegada del técnico tras la marcha de Coudet, el equipo suma seis puntos, con un triunfo, tres empates y una derrota.

El conjunto vasco tendrá el sábado una final en Mendizorroza ante el Mallorca, en lo que será un partido clave en la lucha por mantener la categoría. La racha de cuatro encuentros sin perder es la más prolongada de imbatibilidad de este curso para un Alavés en el que reside la duda de si jugará con tres hombres en el centro de la zaga o si optará por dos y reforzar el centro del campo con el objetivo de asaltar el Santiago Bernabéu.

Lo que parece claro es que Toni Martínez, que suma tres goles y una asistencia en los últimos tres partidos, será de la partida ante los madridistas. Se ha convertido en la principal referencia ofensiva del equipo, dejando a Boyé un papel de revulsivo. Aunque no se puede descartar que el delantero argentino regrese de inicio en el lugar de Diabate, que parece haber encontrado también su hueco en el once.