Shakira da el cante en el Clásico y las redes estallan: «Una buena razón para ver…»

Shakira también fue protagonista en el Clásico de la Liga EA Sports que disputaron Real Madrid y Barcelona en el Bernabéu y que se saldó con un épica victoria del conjunto blanco. La ex de Gerard Piqué fue tendencia en las redes durante el partido después de publicar un mensaje durante el partido que enfrentó a los dos grandes del fútbol español, y en el que los de Ancelotti lograron una victoria para sentenciar el campeonato.

Un Clásico entre Real Madrid y Barcelona siempre traspasa fronteras y el disputado el pasado domingo en el Bernabéu no iba a ser menos. Ambos equipos se enfrentaban con el título de Liga en juego después de una semana de sentimientos encontrados en los cuartos de Champions y el conjunto blanco finalmente consiguió dar la puntilla a la Liga gracias a un golazo de Bellingham en el descuento.

Durante el partido también fue protagonista Shakira, que publicó un mensaje a través de su perfil oficial de las redes sociales que se convirtió en viral durante el Clásico entre Real Madrid y Barcelona. «¡Los banners! ¡Una buena razón para ver el Clásico!», escribió la artista colombiana junto a una imagen tomada de su televisión en la que se podía ver la publicidad de su nuevo disco, que ya está a la venta.

Los banners! Una buena razón para ver El Clásico! 😜 The banners! A good enough reason to watch El Clásico. pic.twitter.com/NPuK2sDzT8 — Shakira (@shakira) April 21, 2024

«Las mujeres ya no lloran. Shakira. Nuevo álbum disponible ya», rezaban los carteles de las vallas publicitarias del Santiago Bernabéu durante el instante en el que Shakira tomó una fotografía que tuvo una gran interacción y se convirtió en viral en las redes sociales durante el encuentro disputado el domingo. En ese momento el Barcelona estaba un gol arriba en el marcador.

Hay que recordar que la artista colombiana fue una ferviente seguidora del Barcelona durante la relación que tuvo con Gerard Piqué y que acabó de forma abrupta hace unos meses por la presunta infidelidad del ex del conjunto culé. Por ello, el nombre del nuevo disco de la cantante lleva el nombre de la canción dedicada al jugador y que dio la vuelta al mundo.

Shakira y una victoria de campeonato en el Clásico

Así que Shakira también fue protagonista en la victoria de un Real Madrid que encargó el título de Liga EA Sports tras vencer al Barcelona gracias a un gol de Bellingham en el último minuto. El equipo de Xavi Hernández se adelantó hasta en dos ocasiones en el espectacular marcador del Bernabéu pero los blancos le dieron la vuelta en pocos minutos gracias a los goles de Lucas Vázquez y el futbolista británico.

Con esta victoria, el Real Madrid se pone a 11 puntos del Barcelona en la clasificación de la Liga EA Sports con sólo 15 por disputarse hasta la conclusión del campeonato. Esto deja a los de Carlo Ancelotti al borde del título en una semana en la que también han sacado billete para las semifinales de la Champions después de eliminar al actual campeón, el Manchester City, en una épica tanda de penaltis en el Etihad.

Por ello, Carlo Ancelotti dejó claro en la rueda de prensa posterior al partido que había sido «una semana inolvidable». «Mi reflexión es que lo hemos hecho muy bien. Muy pocos pensaban que lo podían hacer mejor, pero, como de costumbre, no hemos bajado los brazos. Ha sido una temporada espectacular con todos los problemas que hemos tenido. ¿Qué el Barcelona merecía ganar el partido? Hay que verlo. El empate era justo y no era malo», dijo el entrenador italiano.

Clásico con polémica

Este Clásico tampoco estuvo exento de polémica después de un gol fantasma no concedido al Barcelona durante la primera parte del partido. El VAR no pudo dictaminar que el balón entrara por completo en la portería de Lunin y por ello no se concedió un tanto que fue la excusa perfecta para que Xavi despotricara del sistema a la conclusión del partido.

«Todo el mundo lo ha visto. Me pueden sancionar. Las imágenes están ahí. Yo sólo puedo analizar el juego y hemos estado mejores que el Madrid», comenzó diciendo el entrenador del Barcelona antes de soltar una brutal rajada contra el árbitro.

«Es una vergüenza. Sí lo es, sí. Creo que ayer me preguntaron por el árbitro y dije que ojalá pasase inadvertido y acertara. Pues ninguna de los dos cosas… Una lástima. Si queremos ser la mejor Liga del mundo, hay que avanzar y poner la tecnología», dijo sobre unas declaraciones realizas por Ter Stegen que calificaron de «vergüenza» lo sucedido durante la primera parte del partido disputado en el Bernabéu.