Carlos Martínez revolucionó las redes sociales en el Osasuna-Real Madrid

Como viene siendo ya un habitual, Carlos Martínez estuvo en el foco de las críticas una tarde más durante la retransmisión del encuentro de la jornada 29 de la Liga EA Sports entre Osasuna y Real Madrid. El mítico narrador de Movistar +, al igual que el fin de semana pasado, estuvo acompañado por Axel Torres, Bernd Schuster y con Edu Aguirre a pie de campo. Las redes sociales se llenaron de mensajes en torno a los comentarios del periodista de 59 años.

De la misma manera que ocurrió el pasado martes en el encuentro entre el Barcelona y el Nápoles, Carlos Martínez fue protagonista en la retransmisión del encuentro. En la Champions League lo fue por sus gritos y su apoyo incondicional al conjunto azulgrana y este sábado ocurrió por confundir a Vinicius con Rodrygo y a Rodrygo con Vinicius.

No tardó Vinicius Junior en abrir el marcador. En el minuto 3 de encuentro, cuando todavía casi algunos aficionados no habían llegado a sus localidades de El Sadar, el delantero brasileño aprovechó un flagrante error en salida de balón de Catena para acabar batiendo a Sergio Herrera. Pero la respuesta de Osasuna no tardó en llegar. El marcador se igualó a los dos minutos gracias al gol de su ‘killer’ Budimir a la salida de un córner.

Pero la tarde se antojaba goleadora y Dani Carvajal volvió a adelantar al Real Madrid en el minuto 18. El lateral del conjunto blanco y hoy capitán recibió un gran pase de Fede Valverde y con el exterior, envió el balón al fondo de la red para que Sergio Herrera no pudiera hacer nada.

Lo triste que se ha puesto carlos Martínez JAJAJSJSSJAJAJJA — Heledu Deturrón (@edusibon) March 16, 2024

Carlos Martínez a Cubarsí lo distingue bien. Lo de distinguir a Rodrygo de Vinicius, ya no tanto. — Míguel (@ArCaNgEl__23) March 16, 2024

También fue expuesto en redes sociales a raíz del penalti no pitado a Vinicius Jr. El delantero brasileño reclamó a Martínez Munuera penalti tras un manotazo en la cara de Unai García cuando se disponía a anotar el segundo gol de la tarde y el que hubiera sido el tercero de su equipo.

ESPN diciendo que lo de Vinicius es penalti.

Supongo que Carlos Martínez dirá que es interpretable, o que no es suficiente. — Jandusmine (@juanko6867) March 16, 2024

El Real Madrid era el primero de los equipos de arriba de la clasificación en jugar y tenía la oportunidad de ampliar la ventaja. Los blancos, que venían de una semana entera de descanso, entraron muy bien al partido y prueba de ello fue el gol de Vinicius en el minuto 3 de partido. El plan de partido de Carlo Ancelotti funcionó a las mil maravillas y, pese al gol de Budimir, consiguió que los rojillos no tuvieran apenas presencia en ataque.

Además, el encuentro volvió a tener un episodio lamentable como lo fueron los insultos a Vinicius. Esta vez no fueron racistas, pero sí desde la grada de animación de Osasuna le desearon la muerte al futbolista brasileño. «Vinicius muérete», le gritaron durante la primera mitad del partido.

Carlos Martínez juzgando la fuerza de la entrada de Rudiguer, pero no dijo nada fe la de Torro cortando una contra prometedora yendo abajo por detrás, es que se les ve a la legua. — Verso Blanco (@BlancoVerso) March 16, 2024