Francia empieza a asumir la marcha de Kylian Mbappé de la Ligue1 y comienzan la sucesión de despedidas en torno al crack de Bondy por todo lo que ha aportado al crecimiento de la competición nacional y por los éxitos conseguidos. En esta ocasión ha sido la mujer del primer ministro Emmanuel Macron la que ha querido tener unas cariñosas palabras hacia el capitán de la selección francesa antes de que abandone la disciplina del PSG el próximo mes de julio con destino, con toda probabilidad, al Santiago Bernabéu y al Real Madrid.

«Muchas gracias por todo lo que nos ha dado, por todo lo que aún puede darnos. Es un campeón inmenso, y estamos muy orgullosos de tenerlo con nosotros. Así que seguiremos todo eso», ha afirmado la Primera Dama de la República Francesa, Brigitte Macron en un acto institucional que se ha celebrado en Saint-Cloud, Altos del Sena. Además, la mujer del Primer Ministro ha sido algo ambigua en cuanto a la posible participación de la estrella gala en los Juegos Olímpicos de París. «¿El culebrón sobre su participación en los Juegos Olímpicos? Gracias a todos. Gracias Kylian», ha contestado sin esclarecer nada Brigitte Macron.

El mensaje de la primera dama se ha interpretado en todo el país como una despedida hacia el que ha sido futbolista del PSG durante siete temporadas tras la confirmación, tanto por parte del jugador como por parte del club, de que abandonará el equipo parisino a final de temporada. Según confirmó el mismo Mbappé, antes de que comience la temporada decidirá su futuro (si no lo tiene decidido ya) para acudir a la Eurocopa con la tranquilidad de conocer cuál será su club el próximo año. Lo que no aclaró es si la decisión la hará pública o no antes de la cita continental de selecciones.

Mbappé y los Juegos

La polémica ahora en torno a Kylian se centra en su presencia también con el equipo olímpico en los Juegos que, para añadir más presión, se disputan en su ciudad, París. En Francia se toma prácticamente por una obligación conseguir la medalla de oro tanto en la competición masculina como en la femenina por lo que la presencia en el equipo que dirigirá Thierry Henry de Mbappé es casi una cuestión de Estado. Otra más. Como todo lo que rodea al futbolista.

El Real Madrid ya ha mostrado sus cartas en esta partida y se apresuró a comunicar a la Federación Francesa de Fútbol que no iba a ceder a sus futbolistas para los Juegos Olímpicos, puesto que también disputarán la Eurocopa, lo que supondría acumular una fatiga que podría pasar factura durante la próxima temporada además de impedir que los jugadores participen en la pretemporada planificada por el club.

Sea como fuere, y aunque todos los caminos conducen a Roma, primero ha de oficializarse el fichaje de Mbappé por el Real Madrid que, hasta que acabe la temporada, guarda silencio en torno al futuro del crack francés aunque parece que, esta vez sí, el culebrón más largo de la historia del fútbol está próximo a finalizar.