El Arsenal piensa en Raúl Asencio

El Arsenal quiere reforzar la defensa en este mercado de fichajes y uno de los nombres que maneja dentro de una larga lista es el de Raúl Asencio. Según apuntan desde Inglaterra, el futbolista del Real Madrid habría despertado el interés del cuadro gunner, que busca un sustituto para Ben White. En el club blanco escucharán cualquier oferta que llegue por el futbolista con el que se podría hacer caja este verano.

Después de obrar de forma sobresaliente durante el mes de junio con los fichajes de Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Dustin Dumfries y Bernardo Silva, el Real Madrid se ha propuesto para este mes de julio agilizar la operación salida con el objetivo de poder acometer algún fichaje más antes de que expire el mercado el próximo mes de agosto. El club blanco ya ha hecho caja con Nico Paz, Víctor Muñoz e incluso con Álvaro Rodríguez e incluso ha conseguido dar salida a Ceballos después de pactar la carta de libertad.

Aun así, en las próximas semanas se podrían dar más salidas y en el club escucharán ofertas por algunos jugadores que pueden tener un buen cartel en el extranjero. Uno de ellos es Raúl Asencio, que como ya informamos el pasado mes de abril en OKDIARIO, tiene el cartel de transferible después de una segunda parte de la temporada irregular en la que dejó de contar para Álvaro Arbeloa. A esto hay que sumar la renovación de Rüdiger y el fichaje de Konaté, que dejan al futbolista como el último de la fila a la espera de la recuperación de Militao.

Además, la salida de Raúl Asencio sería vital para conceder a José Mourinho uno de sus últimos deseos: el fichaje de otro central. En las últimas semanas, el nombre de Bastoni es el que ha sonado con más fuerza para reforzar la zaga madridista, pero para ello primero tendrán que salir jugadores y el que más papeletas tiene es Raúl Asencio si algún equipo logra hacer una oferta que satisfaga a todas las partes. Como ya informamos en este medio, el club blanco espera recibir en torno a 50 millones por el jugador que ya ha demostrado que puede jugar en la máxima élite.

Raúl Asencio y el Arsenal

El Arsenal es el equipo que piensa en Raúl Asensio para reforzar la defensa en este mercado de fichajes. Según informó TEAMtalk, el nombre del futbolista del Real Madrid está en la lista de futbolistas que maneja Andrea Berta y Mikel Arteta para reforzar el lateral derecho del reciente campeón de la Premier, que parece que dará salida a Ben White en las próximas semanas.

Según informa este mismo medio, el favorito para llegar al Emirates es Aaron Wan-Bissaka y el nombre de Raúl Asencio también está dentro de la lista en la que también aparecen algunos nombres como Ezri Konsa del Aston Villa, Jules Koundé del Barcelona, Lutsharel Geertruida del Leipzig y hasta Óscar Mingueza, del Celta de Vigo. Así que habrá que ver si en las próximas semanas hay un interés real del Arsenal por el jugador del Real Madrid.