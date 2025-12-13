El Real Madrid golea en Granada antes de la ‘final’ en Champions

El Real Madrid rubrica su buen momento con una goleada en el Nuevo Los Cármenes (0-3) ante el Granada en la Jornada 14 de la Liga F. Las visitantes encarrilaron el triunfo en la recta final de la primera mitad. Pau Comendador abrió la lata a la media hora de juego y Alba Redondo disparó la renta con un doblete que culminó segundos antes del descanso. Con esta victoria, el equipo merengue se sitúa a cuatro puntos del FC Barcelona con un partido más que las culés.

Pau Quesada optó por las rotaciones tras el titánico esfuerzo del equipo ante el Wolfsburgo -y con la mente puesta en el decisivo encuentro ante el Twente del miércoles- con hasta siete cambios respecto al triunfo en Champions. Un once repleto de juventud que contó con nombres menos habituales como Irune Dorado, Silvia Cristóbal y la goleadora Pau Comendador.

Pese a comenzar rondando la portería defendida por Laura Sánchez, el Real Madrid se llevó el susto cuando el Granada se adelantó de manera momentánea en el minuto 25. La colegiada Ainara Andrea Acevedo concedió el gol local en primera instancia, pese a que su asistente había indicado falta sobre Misa. Postigo derribó a la guardameta dentro del área, situación que aprovechó Yoli Sierra para marcar. Tras la revisión del VAR, Acevedo modificó su decisión. Cinco minutos después llegaría el primero del Real Madrid. Athenea desbordó por banda derecha y sirvió un gran centro que no desaprovechó Pau Comendador para anotar su segundo tanto de la temporada.

Alba Redondo y la tranquilidad al Real Madrid

Alba Redondo, siempre puntual en su cita con el gol, no falló a la hora de sentenciar el partido antes del descanso. El Real Madrid creció tras abrir la lata y encontró el premio en la recta final de la primera parte. Esta vez fue Debritz, desde la izquierda, la que colgó al área granadina un centro que Alba Redondo mandó a guardar con un remate en plancha en el minuto 44. Las de Pau Quesada aprovecharon el golpe psicológico en el descuento, donde su killer completó el doblete. Redondo hizo gala de su olfato de cara a puerta al adelantarse a un rechace de la portera rival para anotar a placer el 0-3.

En la segunda parte, el Real Madrid aprovechó para dar descanso a las jugadoras que repitieron titularidad respecto al once que ganó al Wolfsburgo. Alba Redondo y Sara Dabritz no se vistieron de corto para los segundos 45 minutos, entrando Iris Santiago y Bennison en su lugar. También salió sustituida Angeldal -por Weir- y Quesada agotó los cambios con la entrada de Keukelaar por Silvia Cristóbal.

El Granada sumó alguna ocasión, destacando un disparo al palo de Laura Pérez, pero apenas inquietó la portería de Misa. Weir pudo ampliar la renta en el 89′, pero su tanto fue anulado por un fuera de juego milimétrico. Con este triunfo, el Real Madrid suma su cuarta victoria seguida, todas ellas con portería a cero. Por delante, cuatro días ilusionantes antes del duelo en Países Bajos ante el Twente en Champions. Un encuentro en el que el conjunto blanco aspira a asaltar el Top 4 de la competición, que da acceso a