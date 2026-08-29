Real Madrid Femenino – Atlético: cuándo es, horario y cómo ver por TV en directo el derbi de la Liga F

Arranca la Liga F y en la primera jornada tenemos por delante un apasionante derbi madrileño en el que se citan el Real Madrid Femenino y el Atlético en el Estadio Alfredo Di Stéfano. Ambos conjuntos lucharán por arrancar el campeonato consiguiendo tres puntos importantísimos y demostrar que han perfilado un buen proyecto de cara a esta campaña. Te explicamos cuándo es, a qué hora empieza y por qué canal ver en directo y en vivo online este choque.

Real Madrid Femenino – Atlético de la Liga F: a qué hora empieza el partido

El Real Madrid Femenino recibe en el Estadio Alfredo Di Stéfano al Atlético de Madrid para enfrentarse en el partido que corresponde a la jornada 1 de la Liga F. El equipo de Pau Quesada viene tras ganar en la ida de la eliminatoria de la Champions League por 0-2 al Ajax y el próximo miércoles tratarán de cerrar el cruce ante las holandeses, pero mientras intentarán llevarse el triunfo en el derbi. La organización del campeonato ha programado este partidazo para este domingo 30 de agosto y el horario de inicio es el de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis elReal Madrid Femenino – Atlético de la Liga F: canal de TV y cómo ver online

Dazn y RTVE son los dos operadores que tienen los derechos televisivos en España para emitir en exclusiva los diferentes choques que se disputen en el campeonato nacional femenino de nuestro país. El Real Madrid Femenino – Atlético correspondiente a la jornada 1 de la Liga F se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene en diferentes plataformas. Este medio de comunicación también lo ofrece en streaming y en vivo online mediante su aplicación por un teléfono móvil, una tablet y un smart TV.

Por otro lado, en la web de DIARIO MADRIDISTA te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que rodee a la previa de este derbi madrileño de la Liga F que cayó en la primera jornada del campeonato. Cuando se escuche el pitido final del Real Madrid Femenino – Atlético en el Estadio Alfredo Di Stéfano publicaremos la crónica y compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que se produzcan en Valdebebas.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid Femenino – Atlético

Todos los aficionados del conjunto madridista, del cuadro colchonero y seguidores de la Liga F tienen que saber que van a poder escuchar por la radio gratis el derbi madrileño de la jornada 1. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Estadio Alfredo Di Stéfano para contar todo lo que esté ocurriendo en este frenético Real Madrid Femenino – Atlético.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Real Madrid Femenino – Atlético?

El Estadio Alfredo Di Stéfano, situado dentro de la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas, será el escenario donde se jugará el derbi capitalino entre el Real Madrid Femenino y el Atlético en la jornada 1 de la Liga F. Este campo se inauguró en 2006 y en su interior caben casi 5.800 espectadores y se espera que para el estreno liguero del cuadro blanco haya una buena entrada en sus gradas.

El Comité Técnico de Árbitros ha escogido a la colegiada Alicia Espinosa para que imparta justicia en el derbi Real Madrid Femenino – Atlético de la jornada 1 de la Liga F. La colegiada madrileña estará asistida en las bandas por sus compañeras Belinda Castilla y Miriam Martín, mientras que como cuarta árbitra actuará Nuria Sánchez.