Vinicius Tobias denuncia que un aficionado del Eldense le llamó «mono»

Vinicius Tobias denunció en sus redes sociales tras el no ascenso del Real Madrid Castilla en Elda, después de empatar a tres con prórroga incluida, un nuevo caso de racismo en el fútbol español. Según el vídeo que el mismo jugador del Madrid publicó, un niño con la camiseta del Eldense le llamó «mono» en pleno partido.

«Lo más triste es cuando no esperamos eso de un niño. Un niño llamando mono», afirmó Vinicius Tobias en sus redes sociales. Minutos después, volvió a subir otra publicación con el siguiente mensaje: «Es triste ver a los jugadores pasando por este tipo de prejuicios, no era la primera vez ni la segunda que esto está pasando a diario. No te imaginas cuanto duele, esto tiene que acabar ya, se pasaron de la raya. Los colores de piel no significan nada, todos somos iguales. Queremos respeto».