El Castilla de Raúl planifica la próxima temporada con la convicción de que deberán dar con la tecla. Aunque todas las miradas apuntan al primer equipo, que ya tiene su plantilla más que perfilada para la próxima campaña, en Valdebebas trabajan a destajo con la única intención de acertar en las decisiones para que el primer filial siga siendo un equipo competitivo en una categoría tan complicada como es la Primera RFEF. Ya conocen de la dureza de la categoría y en las próximas semanas tienen que confeccionar un equipo competitivo.

Con la continuidad de Raúl asegurada, el reto ahora encontrar el equilibrio entre los jóvenes que llegan desde el Juvenil A y futbolistas más veteranos que aporten una experiencia muy necesaria en una categoría como es la tercera del fútbol español. Esta temporada el Castilla fue de menos a más con un equipo que sufrió, especialmente fuera de casa, en su debut en Primera RFEF. El objetivo es seguir formando jugadores, pero siempre compitiendo.

Cambios en la portería

La primera zona del equipo que vivirá renovaciones será la portería. Mario de Luis, que regresa tras una grandísima mitad de temporada en el Xerez, y Lucas Cañizares serán los porteros del Castilla el próximo año. Toni Fuidias apunta a ser el tercer portero del primer equipo, mientras que Luis López podría salir.

En la defensa también habrá cambios. Miguel Gutiérrez puede subir al primer equipo, mientras que Gila saldrá para seguir creciendo. Rafa Marín, si no llega una oferta mareante, continuará para ser el líder de una zaga donde podrían seguir Santos y Carrillo, además de regresar Lorenzo Aguado, que ha sido indiscutible en el Navalcarnero en el lateral derecho. También seguirá Vinicius Tobias, que debe crecer. Pablo Ramón también apunta a continuar, mientras que del Juvenil A subirá Marvel con total seguridad y Asencio tiene muchas opciones. El club también pelea contra Barcelona o Villarreal para fichar a Flavien Boyomo, central zurdo camerunés que ha sido clave en el ascenso del Albacete a Segunda.

Ascensos y fichajes

En el centro del campo habrá muchas salidas. Antonio Blanco no seguirá, mientras que Sergio Arribas también tiene muchas opciones de hacer las maletas. El club quiere que siga Peter, aunque tiene ofertas. Marvin y Dotor están en una situación parecida a la del hispano-dominicano. Morante, Aranda, Theo y David deberían continuar, mientras que del Juvenil A ascenderán Mario Martín, Bruno, Julen Jon o Villar, entre otros. Además, trabaja para cerrar el fichaje de Armando Shashoua, extremo inglés de 21 años que ha jugado este año en el Atlético Baleares y se ha formado en la cantera del Tottenham.

Por último, en el ataque también habrá cambios. Latasa no seguirá. Puede ascender al primer equipo, complicado si no hay varias salidas, o buscar minutos en la élite. Jaume Jardí tampoco continuará y Gudjohnsen tiene su futuro en el aire. Álvaro Rodríguez subirá desde el Juvenil A, mientras que el club busca refuerzos fuera. Trabajan para incorporar a Lorenzo Zúñiga, delantero de 19 años del Málaga e internacional con las categorías inferiores de la selección española. El equipo andaluz le quiere dar galones para retenerle. Más cerca está la llegada de Noel López, delantero internacional del Deportivo también de 19 años. La operación está avanzada, aunque no cerrada.