Puerta cerrada a nuevos fichajes

El Real Madrid no se plantea ningún fichaje por el momento. Con las llegadas de Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni, más las salidas de Marcelo, Isco Alarcón y Gareth Bale en Concha Espina se dan una tregua de cara a nuevas incorporaciones. Hay varios jugadores cuyo futuro sigue en vilo y mientras no se produzca una nueva salida, no habrá más más llegadas pues a día de hoy no hay hueco en la plantilla. Así lo confirmó el propio Florentino Pérez, presidente del Real Madrid: «De momento hemos parado, porque no nos caben más». Ni siquiera se plantean buscarle un repuesto a Karim Benzema.

En el Real Madrid no hay prisa con la operación llegada. El conjunto blanco ya ha recibido los primeros refuerzos para la próxima temporada: Antonio Rüdiger, procedente del Chelsea, y Aurélien Tchouaméni, del Mónaco. Además, se han confirmado por finalización de contrato las salidas de Gareth Bale, Marcelo e Isco Alarcón, pero aún hay varios jugadores en una situación de cierta incertidumbre sobre si se les buscará nuevo destino o continuarán ligados al conjunto blanco y esa es ahora la prioridad del Real Madrid en las próximas semanas.

Es el caso de Marco Asensio o Dani Ceballos, pendientes de renovación o de una posible venta antes de entrar en el último año de su contrato, o de Luka Jovic o Mariano, para los que se escuchan ofertas ante posibles interesados en contar con sus servicios. Mientras no se agilice la operación salida, el Real Madrid no acudirá al mercado en busca de una nueva pieza, ya que no hay hueco en la plantilla.

Así lo confirmó el propio Florentino Pérez en su reciente visita al plató de El Chiringuito. El presidente de la entidad madridista desveló los planes a corto plazo de los blancos. «De momento hemos parado, porque no nos caben más. Ahora queda todo el trabajo, que es julio y agosto, a ver qué jugadores salen», dijo.

Una de las posiciones que a priori mayor interés por reforzar presenta es la delantero centro, un jugador que llegue para dar oxígeno a un Karim Benzema que en la pasada temporada acumuló cerca de 4.000 minutos en sus piernas. A pesar de sus 34 años, el francés hizo su mejor campaña en sus trece años en el Real Madrid y acabó como Pichichi de la Liga.

En el Real Madrid tienen plena confianza en Benzema y saben que puede seguir tirando del carro en plenas condiciones otra temporada, por lo que no hay ninguna urgencia por buscarle una posible pieza de recambio. «Si Benzema se constipa habrá un sustituto, pero para ese día que se constipe, no para dejarle en el banquillo», aseguró Florentino, dando buena cuenta de la importancia que es la presencia del francés en el césped para el equipo.