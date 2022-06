Las mejores frases de Florentino Pérez en ‘El Chiringuito’

Florentino Pérez repasó la actualidad del Real Madrid en una entrevista concedida a Josep Pedrerol en El Chiringuito de Jugones. El presidente del club blanco se mojó sobre los diferentes temas, y dejó algunas frases para el recuerdo: Tebas, Superliga, PSG, clubes-estado, Mbappé, CVC, la UEFA y la sede de la final…

PSG y Tchouaméni

«Él lo contó. Mbappé le dijo si quería ir al PSG y él le contestó que quería ir al Real Madrid. A Tchouaméni le ha querido el PSG, el Madrid y el Liverpool, que yo sepa»

Los clubes-estado

«Eso está muy hablado. Lo de los clubes-Estado es un problema que tenemos que solucionar».

«Por supuesto que sigue viva. Estamos en el Tribunal de Luxemburgo y habrá una vista dentro de poco. Veremos lo que dicen. Nosotros creemos que tenemos derecho a organizar competiciones entre nosotros. Entendemos que la UEFA es un monopolio, que es organizador, regulador y juez y que uno de los pilares de la Unión Europea es la competencia. No tengo la sensación de que el Madrid haya sido expulsado por apoyar el proyecto de la Supercopa».

«No sé por qué lo hace, Tebas no apoya al Real Madrid. Yo no me siento apoyado. De hecho, tenemos un pleito Barcelona y Athletic por el acuerdo con CVC, que es ilegal porque incumple el decreto-ley del comercialización de los derechos audiovisuales».

¿Mbappé en el Madrid?

«No, porque este Mbappé no es mi Mbappé. Pero si cambia… La vida da mil vueltas. Yo creo que le han confundido y él es muy joven. Le deseo lo mejor posible para él, no quiero nada malo para él. Pero yo me creía lo del sueño».

«Hubo un bloqueo y yo creo que él hizo lo más fácil para desbloquear. Hizo lo que creía más fácil. Cambió. No hay que darle más vueltas. Fruto de la presión debió cambiar de sueños… Es muy joven, la presión nos afecta a todos pero a los jóvenes, más. No tuvo sentido que lo llamara el presidente de la República… Eso influyó mucho en él, segurísimo».

La madre de Mbappé

«Creo que su madre quería que se fuera al Madrid porque era el sueño cuando era pequeño. Y las madres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Iba encaminado a este tema, pero tomó otra decisión. No viene porque, al final, es él quien no ha querido. Si te presionan todos, con 23 años, al final te bloqueas».

Cristóbal Soria

«¿Dónde está Cristóbal Soria? Llámenle por teléfono. Yo no veto a nadie».

Pasillo

«Cada uno tiene sus costumbres. Unos la hacen y otros no. Lo respeto. No es un pecado que no te lo hagan».

Incidentes de la final

«¿Por qué se elige ese sitio? Todos sabían que esa zona se necesitaban medidas de seguridad. No nos han dicho nada. Que nos digan por qué cogieron París y Saint Denis. Entre la ida y la vuelta de octavos se produce el cambio de sede y hay gente que piensa que ahí deciden llevarse el partido a París pensando que eliminaban al Madrid».

Más de Mbappé

«Lo ha tenido que pasar mal. Cuando uno entra en una situación de pánico intenta salir lo más rápido. Yo hasta lo comprendo. A mí no me cabe en la cabeza que el Rey llame a un club español para decirle que un jugador se quede».

Por último, Edu Aguirre le realizó un pequeño test a Florentino Pérez:

Un lugar para perderse

«Madrid».

Lo primero que hace por la mañana

«Ir al baño y afeitarme».

¿Cuantas horas duerme?

«Seis o siete».

Pantalones vaqueros

«Hace tiempo…».

¿Cuántos trajes tiene?

«Muchos pero iguales».

¿Qué música escucha?

«Ahora no tengo tiempo para escuchar música. Trabajo todas las horas del día».

Película favorita

«Love Story».

Última vez que condujo

«Todos los días que quiero, los fines de semana voy a comer con mi familia con mi coche».

Echa de menos ser una persona anónima

«No voy por la calle».

Plan si pudiera pasar inadvertido

«Dormir».

¿Ha jugado al fútbol?

«Sí, mi sitio es el de Modric».

Ídolo de la infancia

«Di Stéfano».

Lo último que ha cocinado

«Sería un huevo frito y hace muchos años».

Un jugador que no ha podido fichar

«Todos los que he querido los he fichado»

¿Cuántos jugadores se ofrecen al Madrid?

«Los periódicos están llenos de noticias que generan los representantes de los jugadores».

José Ángel Sánchez

«Es el mejor ejecutivo del fútbol que he visto en mi vida y habrá. Está dotado para llevar un club de fútbol».

Café con Tebas, Ceferin o Rubiales

«Con los tres, no me enfado con nadie».

Ser presidente del gobierno

«No».

Mejor político que ha conocido

«Le tengo mucho cariño a todos los que han sido presidentes pero soy de UCD, de Adolfo Suárez».

Cuando deje de ser presidente…

«Me gustaría estar en una fundación o una ONG».