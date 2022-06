Florentino Pérez puso en su sitio a Javier Tebas, presidente de la Liga, en su entrevista en El Chiringuito de Jugones. El máximo mandatario blanco envió un mensaje claro sobre el pacto con CVC y además defendió la libertad del Barcelona para elegir ante las presiones del dirigente de la patronal de clubes españoles.

«No sé porque lo hace, pero Tebas no apoya al Real Madrid. Yo no me siento apoyado, me siento perjudicado. De hecho, tenemos un pleito con él por el acuerdo de CVC porque es ilegal y estoy seguro de ello. El pacto de CVC incumple un Decreto Ley que era para tres años. El resto de clubes lo firmaron porque necesitaban dinero. Hay que solucionar los problemas dentro de la legalidad y este pacto no es legal», dijo.

Florentino Pérez explicó que el pacto con CVC es muy perjudicial para los clubes y especialmente para el Real Madrid. «Nosotros siempre nos hemos llevado bien con la Liga salvo cuando creemos que nos quieren expropiar nuestros derechos de televisión durante 50 años y vamos a ir hasta el final en los Tribunales», aseveró.

El dirigente blanco se refirió a la situación del Barcelona y le defendió de la presión que ejerce casi a diario el presidente de la Liga sobre ellos. «Laporta ha tenido una gran presión para meterse en ese acuerdo con CVC. El Barça es un club serio que ha denunciado esa ilegalidad y no se irá con ellos. Los tribunales dictaminarán», añadió.

Florentino Pérez, incluso, quiso mandar un dardo a Tebas por sus recientes declaraciones en materia de fichajes hablando sobre la opción de fichar a Robert Lewandowski. «En la Liga deben ser los directores deportivos del Barça y yo les digo que no le condicionen para hacer sus operaciones. En el mundo, Barça y Madrid son los dos mejores clubes del mundo. Menospreciar al Barça y presionarle para que haga determinadas cosas me parece un absurdo», zanjó.