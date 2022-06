Florentino Pérez hizo un repaso a la actualidad del Real Madrid en una entrevista concedida a Josep Pedrerol en El Chiringuito de Jugones. El máximo mandatario blanco dio su opinión sobre la renovación de Kylian Mbappé por el PSG. También habló de la Superliga, Tebas, el doblete de Liga y Champions y un largo etcétera.

La Decimocuarta

«Hemos tenido tres equipos muy importantes con tres partido mágicos en el Bernabéu. Es un Champions que recordaremos toda la vida».

Grupo de futbolistas

«Para ganar hay que tener muy buenos futbolistas. Siempre lo intentamos tener. Se tiene que dar muchas condiciones. Gente joven, entrenador nuevo, un buen ambiente, una atmósfera… Ha sido un acierto. Como dice Ancelotti, los jugadores del Real Madrid además de ser buenos profesionales son madridistas».

PSG y Tchouaméni

«Él lo contó. Mbappé le dijo si quería ir al PSG y él le contestó que quería ir al Real Madrid. A Tchouaméni le ha querido el PSG, el Madrid y el Liverpool, que yo sepa».

Los clubes-estado

«Eso está muy hablado. Lo de los clubes-Estado es un problema que tenemos que solucionar».

Superliga

«Por supuesto que sigue viva. Estamos en el Tribunal de Luxemburgo y habrá una vista dentro de poco. Veremos lo que dicen. Nosotros creemos que tenemos derecho a organizar competiciones entre nosotros. Entendemos que la UEFA es un monopolio, que es organizador, regulador y juez y que uno de los pilares de la Unión Europea es la competencia. No tengo la sensación de que el Madrid haya sido expulsado por apoyar el proyecto de la Supercopa».

Denuncia de Tebas y CVC

«No sé por qué lo hace, Tebas no apoya al Real Madrid. Yo no me siento apoyado. De hecho, tenemos un pleito Barcelona y Athletic por el acuerdo con CVC, que es ilegal porque incumple el decreto-ley del comercialización de los derechos audiovisuales».

Presión a Laporta

«Ha tenido una gran presión para que se meta en el tema CVC, pero ha denunciado una ilegalidad en los tribunales. El Barça saldrá adelante, hay situaciones mejores y peores. Tiene un gran valor, 4.000-5.000 millones de euros. Tiene mecanismos para salir adelante. Lo deseamos todos. ¿Puede fichar a Lewandowski? No lo sé. Dejen al Barça que haga lo que crea oportuna. El Barça es competencia directa del Real Madrid, pero somos los dos mejores clubs del mundo. Menospreciar al Barça y presionarlo es absurdo».

Mbappé

«Mbappé transmitió a todo el mundo su deseo y su sueño de jugar en el Real Madrid. Y eso lo ha manifestado públicamente. Lo quisimos hacer en agosto y no le dejaron. Pasó mucho tiempo, había que esperar un año, ese año ha pasado y 15 días antes cambió la situación, yo creo que por una presión política que tuvo y yo creo que también económica. Hubo un bloqueo y yo creo que él hizo lo más fácil para desbloquear. Hizo lo que creía más fácil. Cambió. No hay que darle más vueltas. Fruto de la presión debió cambiar de sueños… Es muy joven, la presión nos afecta a todos pero a los jóvenes, más. No tuvo sentido que lo llamara el presidente de la República… Eso influyó mucho en él, segurísimo».

💣"Este NO es el MBAPPÉ que YO QUERÍA TRAER"💣 🔥"Ha debido de CAMBIAR de SUEÑO"🔥 🌟¡FLORENTINO, más contundente que nunca en #ChiringuitoFlorentino! pic.twitter.com/6gk00RP9uk — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 15, 2022

Cambio de Mbappé

«A nosotros nos lo transmitían y veíamos que cambió. A mí ya me chocó que no quisiera hacer un acto publicitario conjunto con sus compañeros de selección. Le habían ofrecido prácticamente ser el líder no solo de un equipo de fútbol, sino también de la gestión. Ahí vimos que no era el Mbappé que queríamos traer, sino que fruto de la presión había cambiado de sueños. Si a un chaval le llama el Presidente de la República claro que le afecta, lo que no tiene sentido es que lo haga, hay más clubes allí. Eso influyó muchísimo en él. Pero se puede triunfar en el Real Madrid, como hizo Zidane, y ser un orgullo para el presidente de la República. El fútbol es un deporte colectivo y nosotros tenemos unos valores que no queremos cambiar».

La madre de Mbappé

«Tras la presión, fue otro futbolista. No hay nadie en el Madrid por encima del club, como decía Di Stéfano. Nosotros tenemos unos valores que no podemos cambiar. Todavía le tengo cariño a Mbappé. Pero sus circunstancias cambiaron. Creo que su madre quería que se fuera al Madrid porque era el sueño cuando era pequeño. Y las madres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Iba encaminado a este tema, pero tomó otra decisión. No viene porque, al final, es él quien no ha querido. Si te presionan todos, con 23 años, al final te bloqueas».

¿Por qué no firmó contrato?

«Porque no se puede hacer, hay que comunicárselo al club que se está hablando con el jugador. No se hizo para no perjudicar a Mbappé. No podía decir públicamente que pedía negociar con el Real Madrid».

No es el mismo Mbappé

«Los madridistas se sentirán decepcionados, pero el Mbappé que quería venir al Real Madrid no era este Mbappé».

¿Mbappé en el Madrid?

«No, porque este Mbappé no es mi Mbappé. Pero si cambia… La vida da mil vueltas. Yo creo que le han confundido y él es muy joven. Le deseo lo mejor posible para él, no quiero nada malo para él. Pero yo me creía lo del sueño».

Contacto con Mbappé

«Él me lo contó en un mensaje y yo le desee suerte. Pero en ese momento ya no nos interesaba. Ningún jugador en la historia del Real Madrid ha estado nunca por encima de los demás. No vamos a hacer ninguna excepción que ponga en riesgo la gestión del colectivo».

Haaland

«Nosotros tenemos al mejor delantero centro del mundo que es Benzema y este momento era incompatible con Haaland. Yo creo que tenemos un gran equipo».

🤖❌"HAALAND era INCOMPATIBLE con BENZEMA, que es el MEJOR DELANTERO del MUNDO" 🙌 "NO le íbamos a FICHAR para tenerlo en el BANQUILLO" 👉 FLORENTINO lo explica con @jpedrerol en #ChiringuitoFlorentino. pic.twitter.com/0NdWXsPIUj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 15, 2022

Ancelotti

«Le dije gracias por venir, cuando me dijo ‘gracias por traerme aquí’. Ha hecho un gran trabajo. Gestionar una plantilla de 25 jugadores es muy difícil. Trata bien a todos los jugadores, tiene un gran equipo de preparación física. Ha sido un año para enmarcar. Los líderes son Modric, Benzema, Courtois… lo veteranos, que ayudan a los jóvenes. Hay comunión entre jóvenes, veteranos y público. Es una cosa mágica».

Benzema

«En 2009 fue a su casa y le pregunté si quería ir al Real Madrid. Figo, Zidane, Ronaldo, Cristiano, Kaka… También me encontré con ellos antes de firmar, aunque no siempre en sus casas. Con los galácticos dimos un golpe encima de la mesa. El Madrid ingresaba muy poco. De un patrocinador a otro pasamos de 400 a 4.000 millones».

Renovación de Vinicius

«Vamos a renovarlo lo antes posible. ¿Problemas? Ninguno. Él dice que no se mueve del Madrid. Aquí está muy feliz. Se ha hecho hombre. Será Balón de Oro, seguro. No tengo ninguna duda. Hemos tenido paciencia, yo no, pero hubo gente que se puso nerviosa. Pasó también con Valverde, Rodrygo… Otro que va a alucinar es Rodrygo».

Nuevo Bernabéu

«Estará acabado aproximadamente dentro de un año, al final de la temporada que viene. La guerra ha tenido dos efectos: la falta de materiales y el encarecimiento de los precios. Pero vamos solventando los problemas».

¿Lewandowski al Barça?

«Yo creo que puede ficharlo seguro. Es muy bueno. Si viene, fenomenal. Todo lo que sea que la Liga española y el Barcelona prospere, prosperan todos».

Messi

«El otro día se despidió Marcelo entre lágrimas. Esto pasa en los clubes. Jugadores tan queridos… cuando se van como no van a llorar. No me alegro cuando se vaya nadie».

¿Dolido con Mbappé?

«He dicho la verdad. Se ha alargado mucho el fichaje y ha llegado un momento en el que ha cambiado de opinión. Es por las presiones. No es fácil que te llame el presidente y la alcaldesa… no es fácil soportar esa presión. Eso Francia, después está Qatar que te ofrece unas cosas. Influencia en el proyecto deportivo, cosas que le pueden volver un poco loco. Le deseo mucha suerte y dará muchas alegrías».

Pancarta y pasillo en el Wanda

«No sé de qué pancarta me habla y prefiero que no me la digo si no es buena. Lo del pasillo cada uno tiene sus costumbres. Yo nunca he protestado por eso».

Incidentes de la UEFA

«Ese espectáculo no se puede dar nunca en la vida. Nosotros le mandamos un escrito a la UEFA y al Gobierno francés. Echaron la culpa a los aficionados del Liverpool, pero ellos y los del Madrid sufrieron las mismas agresiones, robos y violencia. ¿Por qué se elige ese sitio? Todos sabían que esa zona se necesitaban medidas de seguridad. No nos han dicho nada. Que nos digan por qué cogieron París y Saint Denis. Entre la ida y la vuelta de octavos se produce el cambio de sede y hay gente que piensa que ahí deciden llevarse el partido a París pensando que eliminaban al Madrid».

Mbappé

«Lo que es un síntoma es que un jugador no es un cantante o un actor de cine. Forma parte de un colectivo donde, aparte del salario, todos están en igualdad de condiciones, ninguno está por encima de los demás».

Oferta económica Mbappé

«Eso no lo sabremos, pero yo creo que la presión que más ha podido afectarle es la política. Eso más el dinero y el liderazgo deportivo le han hecho cambiar de opinión. Lo ha tenido que pasar mal. Cuando uno entra en una situación de pánico intenta salir lo más rápido. Yo hasta lo comprendo. A mí no me cabe en la cabeza que el Rey llame a un club español para decirle que un jugador se quede».

Más fichajes

«De momento, hemos parado, entre otras cosas porque no nos caben más. Ahora queda todo el trabajo en julio y agosto para ver qué pasa con los jugadores que salen. Benzema tendrá un sustituto pero para el día que se constipe, no para que él se queda en el banquillo. De momento tenemos a Jovic».

Bale

«Ha sido uno de los grandes jugadores que ha tenido el Madrid. Acuérdate de Kiev, Valencia o Lisboa. Yo le he querido mucho y el otro día en el campo de fútbol le aplaudió todo el mundo».

Hazard

«Es que ha tenido muy mala suerte. Ahora parece que le han quitado la placa y se siente mejor. Él tiene mucho ilusión con este año y vamos a verlo».