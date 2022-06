Entrevista a Florentino Pérez, en directo: última hora del Real Madrid en ‘El Chiringuito’

Sigue en directo la entrevista del presidente del Real Madrid Florentino Pérez en El Chiringuito de Jugones de Mega tras la gran temporada del equipo blanco con la consecución del título liguero y la Decimocuarta tras arrasar en una vibrante Champions League. Hará un extenso balance de la temporada del equipo y lo que está por venir en esta campaña en la que ya cuenta con sus dos primeros fichajes, Antonio Rudiger y Aurélien Tchouaméni.

La entrevista de Florentino Pérez, en directo

Kylian Mbappé

«Lo de Mbappé es fácil de explicar. Mbappé no me traicionó. Mbappé transmitió su deseo de jugar en el Real Madrid. Ll ha manifestado. Era su sueño. Lo quisimos hacer en agosto, no fue posible. No querían venderlo. Había que esperar un año. Como 15 días antes, cambió un poco la situación. Notó la presión política y económica. Entró en un bloqueo. Fue lo más fácil. Se notó el cambio en todo. Nos lo transmitía. No hay que darle más vueltas. Le ofrecieron ser el líder de la gestión del club. Si te llama el presidente de la república es normal que le afecta. No tiene sentido que le llame el presidente de la república. Todavía le tengo cariño a Mbappé, hizo un esfuerzo y la presión le hizo cambiar. No es fácil que un joven de 23 años pueda tener esa tranquilidad. La madre se ha quedado apenada por no venir al Real Madrid, es lo que me transmiten. Mbappé no ha venido porque no ha querido.

El Barcelona

Laporta ha tenido una gran presión para que se meta en la CVC. Difícilmente van a entrar ellos.

El Barcelona seguro que va a salir adelante. Hay situaciones económicas mejores o peores. El Barça es uno de los grandes. De un valor altísimo. Será un club solvente. tiene los mecanismos para salir adelante. Lo deseamos todos.

Que en LaLiga no condicionen al Barça, a veces parecen su director deportivo. El Barça y el Real Madrid, cuando juegan un clásico, lo ven 500 millones de personas en directo.

CVC y Tebas

Superliga

«Por supuesto que sigue vive la Superliga. ahora mismo hay una cuestión que estamos en los tribunales de Luxemburgo. Habrá una vista y se responderá a las cuestiones. Vamos a ver lo que dicen. Creemos que tenemos derecho a organizar competiciones entre nosotros. Otro tipo de competiciones. La UEFA es un monopolio, es el organizador y el juez. Nunca hemos tenido miedo de ser expulsados. lo dijeron pero no. Con Ceferin me saludé con normalidad. Nosotros discrepamos Se produjo una situación absurda. Estamos esperando a ver que dice el tribunal».

La atmósfera de este Madrid

«Para ganar hay que tener muy buenos futbolistas. Siempre lo intentamos tener. Se tiene que dar muchas condiciones. Gente joven, entrenador nuevo, un buen ambiente, una atmósfera… Ha sido un acierto. Los jugadores del Real Madrid además de ser buenos profesionales son madridistas».

La Decimocuarta

«Efectivamente. Hasta las semifinales hemos tenido a tres equipos muy importantes. Tres partidos mágicos, sobre todo los del Bernabéu. Es una Champions que la recordaremos toda la vida».

