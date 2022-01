El Real Madrid cierra La Fábrica

La Fábrica está cerrada en este mercado de invierno. El Real Madrid ha tomado la decisión de que no saldrá cedido ningún jugador del Castilla durante el mes de enero. Otra cosa es que un equipo decida hacer una oferta importante por uno de los chicos de Raúl, pero la idea del club y el deseo del primer entrenador madridista es que su plantilla no sufra ninguna pérdida. De hecho, el técnico no hubiese visto con malos ojos la incorporación de un delantero, aunque el rendimiento que ha ofrecido Álvaro Rodríguez le consuela. El delantero del Juvenil B, nacido en 2004 en Palamós, debutó con el primer filial haciendo un gol ante el Andorra y jugando un grandísimo partido.

Por lo tanto, el Real Madrid cierra la puerta de salida a hombres como Antonio Blanco, Miguel Gutiérrez, Rafa Marín, Sergio Arribas o Peter Federico, entre otros. Todos ellos tienen propuestas para salir cedidos en este mercado de invierno tanto a equipos de Primera como de Segunda. También hay conjuntos en el extranjero que los pretenden, pero todos saben que la entidad madridista no está por la labor de ceder a ninguno de sus jugadores, ya que el objetivo es que nutran al primer equipo cuando Ancelotti lo necesite y que el Castilla pueda pelear por ascender.

El Real Madrid es plenamente consciente de que en lo que va de temporada no han tenido grandes problemas con las lesiones, aunque sí con el coronavirus. A final del pasado año Ancelotti tuvo que nutrirse con varios jugadores del filial cuando llegó a tener nueve futbolistas contagiados de coronavirus. Miguel Gutiérrez, Rafa Marín, Antonio Blanco, Peter Federico y Sergio Arribas, que también terminó contagiándose, estuvieron en dinámica del primer equipo para los compromisos ante el Cádiz y frente al Athletic. En la entidad tienen presente que a lo largo de la temporada esto se puede repetir o las lesiones comenzar a aparecer en cascada, lo que provocaría que Carletto tuviese que recurrir al Castilla de nuevo.

Por otro lado, Raúl quiere mantener una plantilla competitiva para poder pelear por el ascenso a Segunda. En Valdebebas saben que subir es complicado, pero tras asentarse en Primera RFEF el filial es séptimo y está a un sólo punto de la fase de ascenso, mientras que el líder está a nueve. Hay que recordar que el campeón de grupo asciende directamente. Los blancos tienen como reto acabar entre los cinco primeros y para ello no debilitar la plantilla se antoja capital.