El Real Madrid C, a un paso del ascenso

El RSC Internacional, futuro Real Madrid C, busca el ascenso a Segunda Federación en Valdebebas ante el Alcobendas Sport. Tras una temporada donde han mantenido una dura batalla con el Ursaria, el que será a partir del 1 de julio segundo filial madridista ha llegado a la última jornada líder de su grupo y dependiendo de sí mismo para ascender de categoría. Haciendo lo mismo que hagan los de Cobeña subirán de categoría directamente sin la necesidad de tener que disputar una siempre peligrosa fase de ascenso.

Este era el gran objetivo que tenía el Real Madrid cuando el pasado verano decidió recuperar el Real Madrid C a través del RSC. El club blanco, que decidió recuperar un equipo al que disolvieron en 2014 para tener más margen de maniobra a la hora de no desprenderse de juveniles que no tengan cabida en un primer momento en el Castilla, tenían claro que el ascenso era el gran objetivo. Competir en Segunda Federación dará un impulso a los jóvenes talentos que, a partir de la próxima temporada, formarán parte de este nuevo equipo.

El RSC tiene jugadores que la próxima temporada pertenecerán al Castilla. El ejemplo más claro es el de Lorenzo Aguado, lateral derecho, capitán y líder de un equipo que ha experimentado un gran crecimiento a lo largo de la temporada para llegar a este punto. Cuenca, Jordi o Bruno, entre otros, también forman parte de los pilares.

Además, este equipo, que está cerca de lograr el ascenso, ha tenido a Luis García, actual entrenador del Espanyol, como su líder desde el banquillo. El asturiano no pudo decir que no a la llamada de la entidad perica y Pau Quesada, anterior entrenador del Cadete A madridista, ha sido el encargado de asumir el cargo de entrenador en las tres últimas jornadas.