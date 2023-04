Luis García deja el Real Madrid y será nuevo entrenador del Espanyol

Luis García deja el RSC, futuro Real Madrid C, para hacerse cargo del Espanyol. La entidad catalana ha decidido despedir a Diego Martínez tras los malos resultados y apostar por el técnico de la cantera madridista, que estaba luchando por ascender a Segunda Federación. El conjunto blanco ha puesto todas las facilidades para que se haga la operación y desde Valdebebas ahora trabajan en buscar un sustituto.

Luis García recaló este verano en Valdebebas para hacerse cargo del RSC. Desde el primer día ha demostrado sus dotes en los banquillos. Aunque al principio le costó engrasar al equipo, con el paso de los meses ha ido confeccionando un gran conjunto que está luchando con el Ursaria, actual líder, por acabar primero y subir directamente a Segunda Federación.

En el vestuario del futuro Real Madrid C ha dejado un muy buen recuerdo. Sus jugadores valoran todo lo que han podido aprender con él como técnico y entienden a la perfección que no podía decir que no a la propuesta del Espanyol.