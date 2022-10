Iker Bravo aterrizó en la cantera del Real Madrid con el mercado de fichajes cerca de echar el cierre. A pesar de que varias semanas antes el conjunto blanco le había ganado la partida al Atlético, se había hecho con el deseo del delantero de recalar en Valdebebas y tenía un acuerdo cerrado con el Bayer, no fue hasta que llegó el ok definitivo de la FIFA cuando Raúl pudo confirmar que iba a tener a una de las grandes joyas del fútbol español esta temporada. No obstante, no pudo contar con él hasta el 2 de septiembre, ya que antes había estado concentrado con la selección española sub-19 para disputar dos amistosos frente a Israel.

Con dos entrenamientos, se montó en un autobús rumbo a Ferrol, donde debutó con el Castilla. Aquel día jugó 18 minutos y ya nunca más sería suplente. En el mes y pocos días que lleva como jugador del Real Madrid ha disputado nueve partidos, aunque sólo cinco han sido con el primer filial, su equipo. Iker refuerza al Juvenil A en la UEFA Youth League y Santi Denia le cita siempre que la sub-19 tiene algún compromiso. Esta situación ha llevado a Raúl a lanzar un mensaje en rueda de prensa.

“Iker lleva muchos partidos. Lo que necesita es entrenar un poco más con el Castilla. Desde que ha llegado ha ido con la Selección y está jugando la Youth League”, aseguró Raúl en la conferencia de prensa posterior al duelo contra el Córdoba que se celebró en el estadio Alfredo di Stéfano. Un mensaje claro donde el entrenador del primer filial madridista reclamó poder contar más con un jugador diferencial que en sus primeras semanas como madridista juega casi más que entrena y menos de lo deseado con sus compañeros.

Dos semanas tranquilas

Desde que aterrizó en Valdebebas sólo ha vivido una semana tranquila. La fue del 4 al 10 de septiembre. Luego, ha ido alternando dinámicas, todas ellas muy diferentes, y convocatorias con la selección española. Entrena, menos de lo deseado, con el Castilla, trabaja antes de los partidos de la Youth League con el Juvenil A y Carlo Ancelotti también ha reclamado su presencia con el primer equipo.

De hecho, esta será la segunda semana en la que pueda trabajar al cien por cien con el equipo de Raúl. Finalmente, tanto Iker como Tobias no han viajado con el Juvenil A a Varsovia para disputar la UEFA Youth League, lo que les permitirá entrenar con el primer filial. Una decisión que se tomó tras el encuentro que midió al Castilla con el Córdoba, ya que la idea inicial era que ambos viajasen. Sin duda, una alegría para el técnico madridista.

“Es diferente”

Por Valdebebas, los que le ven entrenar en el día a día, no ocultan que es un jugador “diferente”. “Tienes muchas cosas y es muy bueno”, aseguran. Con el Castilla es un fijo en los onces, aunque a Raúl le gustaría disfrutarle más entre semana, mientras que con Arbeloa ya ha demostrado su potencial. Sólo le queda el primer equipo. Quién sabe si en Copa del Rey o incluso antes, si los blancos sellan su pase a los octavos de final de la Champions por la vía rápida. Está inscrito en la lista A de la máxima competición continental.