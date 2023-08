Gonzalo llama a la puerta de Ancelotti con un doblete en 12 minutos

El Real Madrid Castilla debutó contra el Melilla en la quinta temporada de Raúl González al frente del primer filial blanco, y en la primera jornada de Primera Federación. El cuadro visitante se adelantó en el marcador, pero los madridistas no tardaron en empatar gracias a un gran gol de Gonzalo de cabeza tras un centro de Nico Paz.

Doce minutos después del primer gol de Gonzalo, el propio atacante blanco, pichichi la temporada pasada con el Juvenil A, anotó su doblete gracias a un gran pase al espacio y una definición fantástica. El atacante del Castilla ya exhibe sus cualidades a las órdenes de Raúl.

Goaaaaaaaaaal Gonzalo García!!!!!! His second goal of the game.

Assist from Álvaro Rodríguez.

Intelligent movement from César Palacios.

Castilla 2-1 Melilla!!!!! pic.twitter.com/RiXexTVORt

